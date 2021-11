No hablamos sobre el fiscal con el gobernador de Guanajuato: AMLO

Aunque no se habló del tema con el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que mantiene su postura de que el Fiscal de la entidad, Carlos Zamarripa Aguirre, debe renunciar por los malos resultados en el combate a la inseguridad.

En su conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo fue cuestionado si habló del tema con el gobernador Diego Simhue durante su reunión con el Gabinete de Seguridad.

-"No hablamos sobre el tema, ya hemos expresado nuestro punto de vista y por respeto al gobernador y a las autoridades de Guanajuato, no queremos tratar el asunto públicamente".

-"¿Pero si mantiene su postura hacia él?", se le insistió.

-"Si, porque somos servidores públicos y todos tenemos que estar sometidos al escrutinio público".

En septiembre pasado, el presidente López Obrador criticó la permanencia del Fiscal General Guanajuato por los altos índices de violencia en la entidad.

"En el caso de Guanajuato por ejemplo, que tenemos más diferencias, porque solo tenemos que ya llevo mucho tiempo el Fiscal de Guanajuato y que sigue estando Guanajuato en los primeros lugares en homicidios, bueno, aún con esa diferencia, porque no han querido cambiar al Fiscal y no es que nosotros estemos en contra del Fiscal, es que no son buenos los resultados", dijo.