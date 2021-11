Tendencias: ¿Cómo decorar tu pinito navideño?

La Navidad ya está a la vuelta de la esquina y muchos ya están sacando del armario el pinito navideño para decorar la casa, sino es que ya lo hicieron.

Este año la tendencia de decoración va más inclinada a las tonalidades de blanco, los listones y las mallas por debajo de los adornos, explica Óscar Díaz, decorador y organizador de eventos.

"Aunque hay que dejar claro que es cuestión de gustos, este año incluir los tonos blancos ayuda a resaltar el pinito. Por ejemplo, el tono rojo es un color muy clásico de las navidades, pero si agregamos el color blanco ayuda a resaltar más todo lo que acompaña el pino", asegura Óscar.

Una de las épocas del año donde hay más decoración son precisamente las festividades decembrinas, por lo que muchas veces resulta costoso invertir en los adornos, las luces y demás artilugios necesarios para ambientar los espacios que concurrimos.

Ante esto, el decorador resalta una tendencia que ha visto mucho últimamente en redes sociales y ve muy funcional para las personas que gustan de variar la decoración navideña de sus espacios.

"Este año en particular he visto mucho en mis redes sociales que las personas intercambian cosas de decoración, para cambiar lo que tienen y no tener que comprar cosas nuevas. A mí se me hace padre porque además resulta más amigable con el ambiente", comparte Óscar.

DECORACIÓN Y ELEMENTOS

El también organizador de eventos asegura que el único límite de las decoraciones es la imaginación de cada quien, ya que se puede agregar infinidad de cosas al pinito para que luzca a todo color esta navidad, siempre y cuando se encuentre un equilibrio.

Los elementos grandes como las esferas, los moños y otros accesorios pueden incluirse al árbol navideño en la cantidad que quieran siempre y cuando se encuentre un equilibrio.

"Para un pino de dos metros considero agregar de dos a cuatro cosas muy voluminosas para que haya en él puntos focales. Antes era muy típico que estuviera sólo la estrella, pero ahora no, lo que se pone en la punta de los pinos es cuestión de gustos", dice el decorador.

Otro factor clave a tomar en cuenta es la calidez de las luces. Poner foquitos de luz amarilla da una intención diferente en comparación con la luz azul.

"Hay que contemplar que en los tonos blancos tenemos luz cálida y luz fría y muchas personas se confunden al momento de comprarlas. Elegir uno u otro tono para tu pinito cambia totalmente la intención de su decoración, da otro enfoque", aclara.

Además de organizar eventos, Óscar Diaz ofrece sus servicios de decoración navideña y asiste a las casas de sus clientes a organizar y crear el ambiente de sus casas.

"Si alguien requiere algún consejo, aunque no me van a contratar, no hay problema, pero con toda confianza pueden acudir a mí para pedirme algún consejo en mis redes sociales", asegura Óscar.