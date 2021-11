Eternals le da proyección mundial al actor Adria Escudero

La película Eternals reúne en su elenco a actores de varias nacionalidades como el caso de México, representado por Salma Hayek y España, por Adria Escudero.

En la trama, Escudero encarna a "Diego", uno de los grandes amigos del personaje "Druig" (Barry Keoghan).

Para Escudero, debutar en Hollywood de la mano de Marvel Studios ha sido "maravilloso" para su carrera, de eso y más charló en exclusiva con El Siglo de Torreón desde Madrid, España via zoom.

¿Cómo estás?

Muy bien, muy contento de saludar a México vía streaming.

Llevas una carrera relativamente corta y diste el salto a Marvel Studios, ¿De qué manera has asimilado este logro?

Supongo que aún no estoy consciente de la magnitud del proyecto, pero estoy muy contento. Empecé hace cuatro años mi carrera, comencé en teatro y poco después ya estaba haciendo mis primeros castings.

¿Cómo es que llegas a esta película?

En verano de 2019 yo había acabado el segundo año de formación actoral en La Bovina (Escuela de actuación en Barcelona) y justo fui a un curso con una directora de casting que se llama Lucy Lenox y estando ahí llegó una representante del mercado británico, entonces ella me vio hacer trabajo de escenas.

"Empezamos a laborar de alguna manera y una vez me dijo 'te voy a pasar casting dos o tres meses' y yo le dije que estaba encantado, cuando menos imaginé ella me habla y me comenta. 'Tengo un casting de Marvel', lo hice y me quedé".

¿Qué hay con tu personaje, "Diego"?

No puedo dar muchos detalles porque la productora Marvel es estricta con eso. Es un personaje secundario en la trama de Eternals, 'Diego' es el amigo humano de 'Druig' que lo encarna Barry Keoghan.

Se trata de un largometraje que ondea banderas de diversidad e inclusión, en el que también vemos actores de diversas nacionalidades como Salma Hayek de México y tú de España, ¿Cuál es tu sentir al respecto?

Salma dio un discurso hermoso hace poco en una entrevista. Marvel se está poniendo al día con lo que está ocurriendo y está dándole visibilidad a las diversas etnias del mundo y a la comunidad LGBT+ y eso es bonito e importante.

Coincidiste en el set con Angelina Jolie a quien admiras bastante, ¿No es así?

La vimos, la vimos. Típico que estás hablando con alguien tranquilamente y ella llegaba al set y todos la veíamos. Tenía una escena que no se llegó a rodar nunca, era un combate de boxeo con 'Druig', entonces llegaban los Eternals a encontrarnos y yo tenía que dialogar con el personaje de Jolie, me preparé bastante y al final esta secuencia no se rodó.

Algo que también puedes presumir es que trabajaste bajo la dirección de Chloé Zhao, la ganadora del Oscar por Nomadland.

En ese momento cuando hicimos Eternals no había ganado ella el Oscar. Solo tengo bonitas palabras para ella, es una gran directora y una muy humana ya que nos dio un excelente trato y siempre estaba atenta a oír propuestas.

¿Cuál es tu superhéroe favorito de Marvel?

Sin duda, "Spider-Man". Recién vi el tráiler de la nueva película y me emocioné bastante, ya quiero verla.

¿Cuáles son tus trabajos anteriores en la actuación?

He hecho varias películas y algunas series como El inocente.

¿Conoces México?

No he ido y me encantaría ir. Me llama mucho la atención ir a México. Me atraen su clima, la industria del cine, la comida y su cultura.