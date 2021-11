En el Hospital General de Torreón invitan a aplicarse DIU Nulíparas

La Secretaría de Salud de Coahuila puso en marcha todo este mes de noviembre la Jornada de aplicación de DIU Nulíparas indicada para las mujeres que no han tenido hijos. Aclaran que por su tamaño y diferente al dispositivo tradicional, no es hormonal y es ideal para adolescentes.

Es totalmente gratuito y protege por cinco años, con una efectividad de hasta un 98 por ciento en el entendido de que puede dejarse de usar cuando la persona así lo desee. Es importante mencionar que la inserción del DIU se aconseja realizarla durante la menstruación.

La Jornada se realiza en el Hospital General de Torreón ubicado a espaldas del Manto de la Virgen en horario de lunes a viernes de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Las mujeres interesadas pueden obtener más información en el teléfono 8711102298.

Rocío Verónica Holguín Herrera, responsable del Programa de Prevención y Embarazo Adolescente en el área de Salud Sexual y Reproductiva de los Adolescentes en la Jurisdicción Sanitaria VI, recordó que del 3 al 16 de noviembre, se realiza la Segunda Jornada de Salud Pública por lo que todos los programas ofrecen diversas acciones para la comunidad.

“El programa de Salud sexual y reproductiva de los adolescentes y el programa de Prevención de embarazo adolescente realiza acciones en toda la Jurisdicción VI que es Torreón, Matamoros y Viesca pues precisamente para ofertar todo lo que se trata a la salud sexual y reproductiva.

El DIU Nulíparas es especial para las mujeres que no han tenido hijos, este método anticonceptivo es muy bueno para los adolescentes porque no contiene hormonas, entonces no afecta su desarrollo y es muy poquito más pequeño que el DIU tradicional”, apuntó.

Holguín Herrera indicó que en las escuelas también se abordan pláticas de Higiene sexual y menstrual, prevención de embarazo adolescente y prevención de infecciones de transmisión sexual. Además se realizan pruebas rápidas de VIH y VDRL y talleres sobre el uso correcto del condón externo (masculino) e interno (femenino). La Segunda Semana Nacional de Salud Pública se lleva a cabo en los servicios amigables para adolescentes y en unidades de salud urbanas y rurales de dichos municipios.