Cuestiona aprobación al Presupuesto de Egresos

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño Infante, arremetió ayer jueves en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador y de los legisladores que votaron a favor del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2022, mismo en el que de nueva cuenta no se contemplan mayores fondos especiales, fideicomisos o proyectos de infraestructura en beneficio específico para Coahuila y la Comarca Lagunera.

Cuestionado por El Siglo de Torreón sobre sus impresiones respecto a lo vivido en ese tema dentro de la Cámara de Diputados, el mandatario local no dudó en recriminar la actitud de la mayoría legislativa de Morena y sus aliados, de quienes dijo que votaron sin análisis alguno y en contra de los intereses de la población.

"El presidente de la república felicitó a sus diputados porque no le cambiaron ni un punto ni una coma al presupuesto, o sea ¿de qué se trata? Es una dictadura de un partido, en donde los caprichos de quien manda tienen que valer, qué lástima, qué pena que en el lugar donde se representa al pueblo, que es la Cámara de Diputados, suceda lo que pasaba hace 40 años. Yo he sido diputado, he sido legislador y puedo decirles que todos los presupuestos de egresos, desde hace más de 20 años, todos han sufrido o sufrieron modificaciones, en gobiernos del PAN, en gobiernos del PRI, se respetada esa pluralidad… Ya volvimos a las épocas de las hegemonías de un solo partido, es una vergüenza", criticó el alcalde de Torreón.

También lamentó que pese a que su administración logró captar mayores recursos propios y ejecutar sin mayor problema sus acciones de gobierno, sí se tuvieron afectaciones a la proyección de obras y otras actividades debido a los recortes presupuestales y de fondos desde la Federación, especialmente en lo que tiene que ver a la obra pública y la contratación de mayor personal para el servicio público.

ADVIERTE SOBRE EL 'UNIPARTIDISMO'

Zermeño Infante dijo además que existe un riesgo político de que se vaya en dirección hacia lo que manda una sola voluntad, lo que va en contra del federalismo y de la representación popular mediante la distribución de diversos poderes públicos.

"Es una vergüenza que esta Cámara de Diputados haya aprobado un presupuesto sin ninguna modificación, cuando hay reclamos para que se tome en cuenta el federalismo, cuando hay programas que atienden a la salud, a los niños con cáncer, a las estancias infantiles, a las necesidades de los estados y los municipios, a la seguridad pública, a los pueblos mineros, al campo, en fin, muchas necesidades que simplemente las batearon porque la consigna es que se haga lo que la voluntad del presidente dice, pues es una pena… Vamos hacia una sola voz, hacia un unipartidismo, hacia una dictadura de un partido".

