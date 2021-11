¿Qué piensa Jake Gyllenhaal de All Too Well de Taylor Swift?

El actor Jake Gyllenhaal ha estado en el ojo del huracán de la prensa y principalmente de usuarios en redes sociales, luego de que la cantante Taylor Swift lanzó una versión de 10 minutos de su tema "All Too Well", el cual presuntamente se trata sobre Jake, sin embargo, esta teoría nunca ha sido confirmada.

Según una fuente cercana al protagonista de "Secreto en la Montaña", el actor ya está al tanto de la controversia que gira en torno a la relación que tuvo con Swift. "Jake no tiene ningún interés en nada de eso. Él no lee chismes ni les presta atención", dijo la fuente a E! News. "Está viviendo su vida y se concentra en sí mismo. Está ignorando todo el ruido", añadió. La nueva versión de su álbum 'Red (Taylor's Version)' no solamente está teniendo más éxito que su versión original del 2012, sino que también está teniendo una nueva perspectiva sobre las letras de Swift, a quien anteriormente la prensa y público habían criticado por su énfasis en hablar de sus relaciones personales en su música. Con una versión mucho más empoderada, Swift habla a sus 32 años sobre cómo fue su noviazgo cuando ella tenía solamente 20 años, mientras que Jake ya contaba con 30 años en esa época. Las críticas que han surgido en redes sociales hacía el actor dignifican al tema "All Too Well", el cual en su momento no fue lanzado como sencillo, pero se quedó en el recuerdo del público, y ahora, con un cortometraje dirigido por la propia Taylor, revela de manera sutil, toda la verdad (presuntamente) sobre ese noviazgo que tuvo con Jake Gyllenhaal. Y es que ahora mismo la intérprete de "Love Story" se encuentra regrabando sus primeros trabajos musicales, de los que quiso comprar los masters para ser dueña de su propia música, algo que no pudo ocurrir ya que fueron vendidos a un tercero. Situación ante la que Swift decidió hacer nuevas versiones de todos sus discos. Hasta ahora solo ha regrabado 2 de las 6 producciones de las que no es dueña, entre ellos su segundo álbum de estudio "Fearless" y ahora "Red". Cabe mencionar que en 2019 Swift tomó el control por completo de su carrera, dejando de lado a la compañía Big Machine Records, para firmar con Republic Records con la oportunidad de ser dueña de sus nuevas producciones, hasta ahora ha lanzado tres álbumes inéditos con su nueva disquera: "Lover" (2019), Folklore (2020) y Evermore (2020). RED El álbum está conformado por los temas: State of Grace. I Knew You Were Trouble. Treacherous. I Almost Do. Stay Stay Stay. Holy Ground.