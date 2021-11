En La Merced II de Torreón organizan guardia vecinal ante robos

Luego de constantes robos y atracos en sus viviendas, vehículos e incluso en plena vía pública, los vecinos de la colonia La Merced II organizaron una vigilancia comunal para detectar, e incluso detener en el acto, a quienes insisten en delinquir.

Así lo informaron ayer miércoles a El Siglo de Torreón; señalaron estar "cansados" de seguir sufriendo afectaciones patrimoniales y que las fuerzas del orden lleguen tarde o simplemente no lleguen cuando se hacen los llamados correspondientes a los números de emergencia.

Pusieron como ejemplo algunos robos recientes ocurridos en calles como Bolívar, Cañar y Esmeraldas, donde se han detectado robos de objetos de cocheras, patios e incluso se han forzado ventanas para llevarse objetos de valor del interior de las habitaciones, tales como herramientas, aparatos electrónicos y joyería, situaciones que los han puesto sobre alerta al tratarse de una zona específica de la colonia y ocurrir algunos atracos incluso cuando hay luz de día.

"Pensamos que es gente que tenemos cerca o que nos están observando siempre, pueden venir de aquí cerca porque saben el tipo de cosas que tenemos en las casas, la hora en la que nos vamos… Aquí lo que vemos mal es que a veces no pasa ni una sola patrulla en la tarde, en la noche ni se diga, no se paran; por eso están desatados, todos estamos muy cansados porque pues uno trabaja honradamente para hacerse de sus cosas y que alguien te las quite está mal", señaló uno de los habitantes de la calle Esmeraldas, quien por temor pidió omitir su identidad.

El mismo vecino recordó que fue hace dos semanas cuando ocurrieron varios robos en un lapso de algunos días, principalmente en las calles Bolívar y Cañar. Entre los habitantes del sector se realizaron llamadas al número 911 para reportar que sujetos sospechosos incluso se encontraban merodeando las casas, pero luego de horas de esperar no recibieron ninguna atención de parte de las corporaciones policiales.

Esa situación, entre otras más, ha llevado a que los colonos de La Merced II se organicen entre sí para montar guardias vecinales, de forma que en caso de detectar a alguna persona robando se dará una alerta general y se procederá a detenerlo por medios propios.

Fue apenas la semana pasada que el jefe de la Policía de Torreón, Manuel José Pineda, señaló que se estaba poniendo especial "atención" en el delito de robo a vivienda en sectores sur y oriente de la ciudad; de esa forma afirmó que el número de ese tipo de delitos se había "estabilizado", esto según cifras propias y de las que no proporcionó mayor referencia.

Organización

Habitantes de La Merced II afirman que han sido víctimas de constantes robos en sus viviendas e incluso en sus vehículos y en la vía pública.

*Señalan que las corporaciones de seguridad tardan o simplemente no llegan cuando se hacen los llamados de emergencia, especialmente al 911.

*Debido al panorama de inseguridad han optado por organizarse y montar guardias, en las cuales ubicarán y someterán por medios propios a quienes sean detectados robando.