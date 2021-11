'Hay dosis suficientes para vacunar a adolescentes contra el COVID-19', asegura AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este miércoles que se cuenta con las dosis necesarias para vacunar contra el COVID-19 a los adolescentes de 15 a 17 años sin comorbilidades.

En conferencia de prensa matutina en las instalaciones de la Décima Brigada de Policía Militar, el mandatario federal afirmó que México es de los países del mundo que más recursos ha destinado para la adquisición de dosis, con 45 mil millones de pesos.

"¿Y por qué se dispuso ese dinero?, No sólo por la necesidad, la urgencia, sino porque contamos con presupuesto, porque no hay corrupción y el año próximo, como aquí se expuso, se va a incrementar 15% el presupuesto de salud, ¿a qué vamos? A que funcionen bien los centros de salud, los hospitales, que la atención médica y los medicamentos son gratuitos, que no falten los médicos, que no falten los especialistas, ese es el desafío que tenemos, estamos resolviendo el problema del abasto de medicamentos", aseveró.

Ayer martes, Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, anunció que comenzará la vacunación antiCOVID para los adolescentes de 15 a 17 años sin comorbilidades.

Detalló que este viernes 19 de noviembre iniciará el prerregistro en la página mivacuna.salud.gob.mx, para que después se acuda a las unidades de vacunación en las entidades federativas.