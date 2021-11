Gerardo 'Tata' Martino le resta importancia a perder contra EUA

Son tres derrotas consecutivas ante los Estados Unidos, y las tres han sido en encuentros oficiales; sin embargo, para Gerardo Martino, perder ante el acérrimo rival debe ser lo menos importante.

"No es una cuestión de perder contra Estados Unidos tres partidos. La situación de seguir mejorando en la eliminatoria, no es personal. Entiendo la importancia que tiene, tener tres derrotas contra un rival al que los mexicanos quieren ganarle siempre, pero lo que más debe preocuparnos en encaminar la eliminatoria", declaró el "Tata" al término de la derrota (2-0).

Para el estratega argentino, el Tricolor careció de intensidad y sufrió la falta de contundencia en un encuentro que fue parejo desde la posesión.

VER MÁS: Mensaje escrito en el jersey de Christian Pulisic era para Guillermo Ochoa

"El partido tuvo momentos cambiantes, nosotros fuimos los que tuvimos para golpear en el primer tiempo, no llegaron ellos en ese momento. La tenencia del partido fue compartida y lo que siento es que bajamos la intensidad en la segunda parte. No es justo hacer análisis individual, debemos hacerlo colectivo, ya tendremos charlas de manera individual. Ellos fueron contundentes y nosotros no lo fuimos", aseveró.

Martino considera que la baja de juego no pasa por lo defensivo y destacó que la central ante el cuadro de las "barras y las estrellas" no habían jugado juntos.

"La realidad es que teníamos tres goles en contra, no me parece que pase por momentos defensivos. Nos hicieron prácticamente la misma cantidad, pero jugamos con una defensa central que no habían jugado juntos. Tenemos muchas cosas por corregir, no creo que sea un 'talón de Aquiles", concluyó.