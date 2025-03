Vulnerable, empleo en La Laguna

Aunque la diversificación productiva de La Laguna es una cualidad por la que efectos de la aplicación de aranceles por parte del gobierno de Estados Unidos pudieran ser menos devastadores, uno de los pilares de la economía regional es el sector automotriz, integrado por más de cien empresas que generan entre 15 y 20 mil empleos directos, se encuentra en una condición vulnerable.

La reciente imposición del 25 por ciento de aranceles a todos los vehículos fabricados fuera del vecino país, pone en riesgo la economía del país y de esta zona. Mientras se llega el plazo fatal del 2 de abril, cuando Donald Trump hará su anuncio arancelario, el sector empresarial de la región se enfrenta a la incertidumbre y paralización de actividades que la política del vecino país ha generado.

El ramo de la construcción, por ejemplo, está en el límite de la espera y sosteniendo la nómina aunque no haya actividad, debido a que los presupuestos para obra pública no se han liberado y la inversión privada también está detenida.

"Los aranceles no solamente implican el acero o la varilla, sino vehículos de trabajo, maquinaria, motores y el costo horario de cada maquinaria, que es con base en el costo del acero; es un impuesto tras otro y aún no se conoce el nivel de impacto que esto tendrá", dijo el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) delegación Laguna, Ricardo Camacho Macías.

Señaló que la "etapa dorada" en que la región y Torreón en particular atraviesan, con el desarrollo de proyectos de construcción de distinta índole, ésta se ve ensombrecida por el panorama nacional e internacional, de manera que las licitaciones no arrancan y las empresas desconocen cómo van a costear el impacto en los presupuestos de las medidas que el gobierno federal habrá de implementar para contrarrestar los efectos de la aplicación de aranceles. El presidente de la Coparmex Laguna, Jorge Reyes Casas dijo que Coahuila no tiene problemas en materia de seguridad y migración.

Destacó también que a diferencia de Saltillo, que es una zona muy competitiva pero con alta dependencia de la actividad automotriz, La Laguna tiene un enfoque diversificado, tanto en lo agropecuario, agroindustrial y otras ramas de la industria por las que las consecuencias pudieran ser menores.

En la búsqueda de alternativas, a través del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) se tuvieron acercamientos con instancias federales y el próximo 27 de abril se reunirán con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, para plantear la inclusión de esta región en el Plan México, según indicó. Por su parte, el presidente de la Canacintra Torreón, Pablo García Chacón reconoció que hay una gran preocupación tanto en las empresas mexicanas como del mismo Estados Unidos, ante lo que consideró más una estrategia política con la que Trump pretende obtener beneficios ante la cercanía de las negociaciones del T-MEC.