Voluntarias se unen para apoyar a reclusas del Cereso de San Pedro

Un grupo de mujeres laguneras llevan a cabo una campaña para recolectar reunir artículos de higiene pera entregarlos en el Centro Penitenciario Femenil de San Pedro.

Cuenta que, como ella al ver la publicación otras mujeres se fueron interesando no solo en apoyar con productos, ya que algunas de las donadoras no tenía forma de llevarlos por lo que, hubo algunas que se fueron organizando para ir a recoger los artículos y así anduvieron por tres semanas a “vuelta y vuelta” prácticamente por toda la Comarca Lagunera y al final de creó un grupo de seis voluntarias que siguen todavía con el proyecto.

Cuenta que, Brenda quien fue la que inicialmente solicitó la ayuda es policía y pues les dijo que necesitaban “armar” 120 kits para darle a cada una de las mujeres del Centro Penitenciario, pero al final se logró juntar algunos paquetes más de los que necesitaban.

Cuando se hizo esa primera visita y lograron platicar con las reclusas, se fueron enterando de otras necesidades, pero los planteamientos esenciales fueron; que necesitaban medicamento e insumos esenciales, libros y terapia psicológicas.

Cristina platica que incluso, una de las voluntarias también de nombre Brenda, tuvo contacto con la Video Academia Penitenciaria de México, que es una iniciativa a nivel nacional para que una hora todos días, en varios centros penitenciarios puedan concluir sus estudios, pero también vía remota acompañamiento por especialistas en tanatología y psicología.

Pero como recientemente cambiaron de directora, apenas están viendo el acondicionamiento del espacio donde se colocará una televisión que Brenda donó para recibir las clases, lo cual permitirá complementar con los libros que apenas la semana pasada llevaron y lograron reunir, también en una campaña de donación que organizaron y el día de la entrega organizaron una clase de zumba y les ofrecieron un desayuno.

Cristina hizo el llamado para que las personas que se unan esta iniciativa, incluso en este momento necesitan apoyo de profesionales de educación para que donen su tiempo y ayuden a aquellas que no han terminado la preparatoria.

También pidió se se sumen a la una nueva campaña de recolección de artículos de la higiene personal, ya que cada kit les alcanza para alrededor de dos meses, aunque la idea solicitar donaciones a empresarios para que la entrega se haga con mayor frecuencia. Al momento se tiene proyectado llevar 143 paquetes, ya que son 129 reclusas y 14 indiciadas.

“Cuando entran a una prisión quedan en abandono, no es lo mismo un hombre que va a prisión y los visita la mamá, la tía, la esposa o las hijas y le apoyan para cubrir sus necesidades. Acá pues la mamá no puede, por que se encarga de los hijos de ellas, no tienen dinero y aunque se supone que solamente se tiene a mujeres que son de la Comarca Lagunera y si nos ha tocado que llegan internas de otros lados, pues para ellas es más complicado”.