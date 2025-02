vibremos positivo

SE ACERCA MARZO

Un mes para la memoria, la lucha y la acción.

Marzo se acerca, y con él la conmemoración del Día Internacional de la Mujer el ocho, y ya empezamos a ver como muchas empresas empiezan a pintarse convenientemente de morado. Y puede parecer reiterativo, pero por esta y otras razones vale la pena recordar que se trata de una fecha que no es una celebración, sino un recordatorio de la lucha histórica de las mujeres por la igualdad, la justicia y el reconocimiento de sus derechos. Es un día de memoria, resistencia y acción.

El origen de esta conmemoración se encuentra en las luchas obreras de finales del siglo XIX y principios del XX, cuando miles de mujeres se organizaron para exigir mejores condiciones laborales, el derecho al voto y la participación en la vida pública. Uno de los acontecimientos más recordados es el incendio de la fábrica Triangle Shirtwaist en Nueva York en 1911, donde murieron más de 140 trabajadoras, muchas de ellas inmigrantes, debido a la precariedad y la explotación laboral.

El reconocimiento del Día Internacional de la Mujer se oficializó en 1977 cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas lo proclamó como una fecha para reflexionar sobre los avances logrados y los desafíos pendientes en materia de igualdad de género. Desde entonces, cada año se utiliza para visibilizar las problemáticas que siguen afectando a las mujeres en diferentes contextos, como la violencia doméstica, la brecha salarial, la falta de acceso a educación y salud, y la discriminación en los ámbitos laborales y políticos.

Hoy, más de un siglo después, la lucha continúa. Las brechas salariales persisten: según datos de la ONU, a nivel mundial, las mujeres ganan en promedio un 20% menos que los hombres por el mismo trabajo. Además, la violencia de género sigue cobrando vidas: se estima que una de cada tres mujeres ha experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida. Asimismo, la participación de las mujeres en la toma de decisiones sigue enfrentando barreras significativas, ya que solo el 26% de los escaños parlamentarios en el mundo están ocupados por mujeres.

Es por eso que marzo debe ser un mes de reflexión y compromiso, no de marketing ni de banalización con chocolates y claveles. Las empresas y los gobiernos deben asumir su responsabilidad en la promoción de la igualdad, y no limitarse a discursos vacíos o gestos simbólicos. Es fundamental evitar que esta fecha se convierta en una oportunidad para promociones comerciales, felicitaciones sin sustancia ni manipulación de negocios disfrazados de acciones en pro de la igualdad. No se trata de sacar anuncios morados, regalar flores o descuentos, sino de reconocer la deuda histórica con las mujeres y de asumir la responsabilidad de construir sociedades más justas e igualitarias. Esto implica escuchar a las mujeres, garantizar espacios de participación, capacitarse de forma responsable y no por encimita y trabajar activamente en políticas y acciones que transformen su realidad.

Que sirva la reflexión del mes para dejar a un lado el miedo que nos tratan de infundir hacia el feminismo, que no es la búsqueda de ponernos encima de los hombres, sino la conquista de derechos fundamentales para estar en un piso parejo. Gracias a las luchas feministas se han logrado avances como el sufragio femenino, el acceso a métodos anticonceptivos y el derecho a la educación. Sin embargo, aún quedan muchas batallas por librar.

Que marzo de 2025 sea una oportunidad para educarnos, para cuestionarnos y para impulsar cambios reales. La lucha por los derechos de las mujeres no es solo un tema de un día o un mes, sino una tarea de cada día del año. Por ello, es fundamental que tanto individuos como instituciones se comprometan a generar espacios de diálogo y acciones concretas que contribuyan a la equidad de género y la erradicación de la violencia contra las mujeres.

