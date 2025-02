Vibremos positivo

CALLE SIN SALIDA

Benito Mussolini solía inspirarse en los destellos de grandeza del Imperio Romano. Como la mayoría de los dictadores, desvalorizaba a aquellos que consideraba débiles o inferiores, detestaba a las personas de raza negra, por lo que decidió conquistar África para ejercer su poder de autoridad. Con el control de Libia, Somalia y Eritrea, se enfocó en Etiopía que era uno de los países aún no colonizados. Los etíopes no se quedaron pasivos, reagruparon a quinientos mil soldados para defenderse. No tenían preparación militar y el armamento era escaso, incluso la mayoría usaba lanzas, arcos y flechas. Sin embargo, los invasores tenían que sortear, antes de enfrentarse a ellos, una amenaza temible: el desierto de Danakil, calificado por National Geographic como "el lugar más cruel de la Tierra". Los italianos apenas tenían equipamiento para sobrevivir al calor extremo, la logística era inviable por tierra y necesitaban ser abastecidos desde el aire. Uno de los principales problemas era que los alimentos se descomponían rápidamente. Luego de pensar en el problema, recabar opiniones y hacer un profundo análisis, llegaron a una conclusión práctica: lanzar a los animales vivos en paracaídas para que fueran faenados, sin necesidad de usar la cadena de frío. Así fue que desde los aviones enviaron ovejas y toros para que alimentaran a las tropas.

En nuestra vida debemos enfrentar numerosos problemas y desafíos, probablemente, ninguno como atravesar ese desierto. Sucede que, al pensar en una idea o estrategia, pero sobre todo al ponerla en práctica, ante la falta de resultados, actuamos con empecinamiento terapéutico, aumentamos la dosis. Los problemas casi siempre empeoran cuando nos empecinamos en resolverlos desde una calle sin salida. Cuanto antes podamos explorar ideas inéditas, aunque al comienzo nos parezcan locas, es la mayoría de las veces, el atajo para encontrar la autopista.

