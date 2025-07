Verdades y Rumores

Allende el Nazas, en la Ciudad Jardín, por allá del mes de junio del 2022 el entonces gobernador José Rosas Aispuro anunció que la edificación del CREE estaba al 90% y con un avance 32% en lo que corresponde a los acabados de la segunda etapa. En el actual gobierno del Góber que no canta mal las rancheras concluyeron los acabados pero llama la atención que a tres años de que inició este proyecto sigue sin funcionar. Apenas inició el gobierno de don Esteban Villegas y aseguró que daría continuidad a este edificio que se supone atendería las necesidades de personas con problemas de movilidad no solo en Lerdo sino en varios municipios de La Laguna de Durango. Cada año asegura que "ahora sí´" va a funcionar, la última vez fue el año pasado pero a la fecha sigue exactamente igual, sin funcionar. "Ya solo falta equiparlo", comentó, y así desde enero del 2024.

Se entiende la razón por la cual en La Laguna no se le conoce ni la voz a la titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango (Secope), Ana Rosa Hernández, pues no hay una sola obra de gran envergadura que pueda destacar la funcionaria estatal en esta región. Recientemente, la señora Marisol Rosso Rivera, presidenta del DIF Estatal, aseguró en la primera semana de Julio "otra vez" el equipamiento del nuevo Centro Regional de Rehabilitación, (CREE) de Lerdo con una inversión inicial de casi 6 millones de pesos y que entrará en operación antes de que concluya el año. Ojalá, porque cada año en el gobierno actual se ha dicho lo mismo.

■■■■■

A nuestros ociosos subagentes que se la pasan comiendo palomitas mientras ven los comentarios en las redes sociales les llamó la atención lo apasionado que está el alcalde de Piedras Negras con su trabajo que hasta se da el tiempo de responderle a los ciudadanos del municipio que no están contentos con su gestión y lo han visto errático en sus decisiones, mientras los aguerridos cuadros de Mejía Berdeja ganan terreno y lo hacen perder sus estribos. Detallan nuestros subagentes que mientras el edil, Jacobo Rodríguez, presumía el cambio de cableado en 2.6 km en una artería de la ciudad en redes sociales le respondieron que era un 'gasto innecesario' para la ciudad para lo que de inmediato Jacobo se metió a las redes e hizo referencia a su actividad económica 'espero que tus pasteles no tengan el mismo sabor que tus opiniones', igual que nuestros subagentes nos preguntamos si el alcalde no tendrá temas más importantes qué tratar en Piedras Negras, tenemos algunas opciones como la seguridad del municipio, el deterioro que han sufrido las principales calles tras el paso de las lluvias, la migración. Son algunas ideas.

■■■■■

Nuestros subagentes que en su tiempo libre son fontaneros y sigue las redes sociales de 'bobe' Escalante, gerente de Simas Torreón, para aprender un poco de cómo se hacen los trabajos de desazolve de las redes de drenaje para la que se usan los camiones 'vactors' ahora que se inundaron varias colonias de Torreón y hasta una zona industrial ubicada en Nueva Laguna Norte en donde se encuentran ubicadas al menos 10 empresas quien recientemente advirtieron por una quiebra por las pérdidas que causaron las inundaciones tanto así que los trabajadores se tuvieron que regresar ya que fue imposible llegar al trabajo. Aunque buscaron y buscaron no encontraron ningún trabajo por parte de los muchachos de 'Bobe', sólo uno realizado en algunas colonias ¿será que los vactors están descompuestos acaso?, Lo que sí encontraron nuestros subagentes que no descansan fueron los videos realizados en Servicios Públicos Municipales donde despacha Fernando Villarreal quien muy orgulloso muestra a los trabajadores del Ola Naranja usando las escobas para destrabar las alcantarillas y además barriendo con fuerza y dedicación el agua de los distintos sectores inundados de Torreón. Dicen los que le saben que unas 20 escobas juntas hacen lo que un vactor, y sino pues el intento se hace, lo cierto es que los trabajadores de la Ola no se rajan. Lo bueno de todo este desastre que dejaron las lluvias es la inversión millonaria que realizará Víctor Navarro, encargado de Sistema Integral de Mantenimiento Vial quien ya se frota las manos con los 10 millones de pesos destinados exclusivamente para el 'bacheo' tras las destructoras lluvias en Torreón. ¿Y el proyecto de drenaje pluvial? Bien gracias.

■■■■■

Quien rugió con fuerza, como El Tigre Toño, después de que el diputado local Gerardo Aguado lo acusara y denunciara ante la FGR de narcopolitico fue el autonombrado 'tigre' Ricardo Mejía Berdeja aunque en sus épocas de juventudes priistas todos lo recuerdan como el bebesaurio. Nuestros subagentes que ya sacaron las palomitas para ver en qué termina la denuncia que Gerardo Aguado realizó además de anunciar que Acción Nacional hará una 'cruzada contra los narcopolíticos' y el primero en la lista del diputado local es Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja. En la misiva que envió el legislador local están presuntos actos de corrupción, colusión con el crimen organizado y omisiones graves durante su gestión como subsecretario de Seguridad Pública federal en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Estos señalamientos enfurecieron al 'tigre' quien usó las redes sociales para denostar la narrativa 'aguada' y lo calificó como una calumnia frívola; y aseguró que Gerardo Aguado está 'alquilado' por el gobernador de Coahuila para afectarlo, nuestros subagentes que no paran en sorpresas además tomaron nota que el diputado federal por el Partido del Trabajo en ese mismo video levanta la mano y asegura que va por la gubernatura de Coahuila y dice ser el 'único opositor' del Gobierno del Echado Pa' Delante. ¿Será?

■■■■■

Nuestros subagentes que les gusta investigar a los protagonistas dan cuenta que el segundo gobierno de la 4T, vive hoy uno de los peores cuestionamientos públicos por parte de Donald Trump, amenazados con un vendaval de aranceles a lo que se le suma Ovidio Guzmán, nuevo testigo protegido en EUA por lo que ya están en un callejón sin salida y lo único que le queda hacer a la doctora Claudia Sheinbaum es entregar exfuncionarios federales ya no de Peña Nieto o de Felipe Calderón sino de su mismísimo mentor Andrés Manuel López Obrador. Dicen los que leen el futuro que en el horizonte ya está Adán Augusto López Hernández, senador de la república y exsecretario de gobernación en la primera temporada de la 4T. Veremos y diremos si la Fiscalía General de la República a cargo del rápido y eficiente Alejandro Gertz Manero y la Secretaría de Seguridad Publica y Participación Ciudadana de Omar García Harfuch hacen su trabajo o simulan. La suerte está echada, el nuevo plazo arancelario es del 1 de agosto y del 'Chapito', habrá que esperar qué corrido belicoso se avienta…

■■■■■

En San Pedro, luego de la creación del comité Pro Obras del ejido Mayrán (cuya finalidad no está clara y supone estaría integrado por gente local) el Ayuntamiento impuso a quienes integran dicho comité, que por supuesto, es gente afín a la alcaldesa, Brenda Guereca, a quienes además otorgó el permiso de la venta de alcohol de esa comunidad causando molestia en Mesa Directiva del Comisariado Ejidal, quienes por usos y costumbres se han encargado de la venta. En resumidas cuentas los del Comisariado se sintieron marginados de las decisiones de la presidenta. Nos comentan que el trasfondo de este pleito ejidal tiene más que ver con un pleito entre Jorge Abdala, subsecretario de Infraestructura en La Laguna y su hermano Carlos Abdala, presidente del Módulo de Riego N° 17 (cuyo hijo, Carlos actualmente es regidor del PRI también en San Pedro). Jorge Abdala, jefe político de doña Brenda y a quien muchos identifican como el poder detrás del trono en San Pedro, quiere controlar la venta de alcohol pero el problema es la intromisión de Carlos, quien financia el movimiento del Comisariado Ejidal. Lo anterior causó gran expectativa en Saltillo por ser una comunidad políticamente muy activa e históricamente priísta en San Pedro con más de 3 mil habitantes. Por cierto, ya van tres días que se manifiestan los ejidatarios afines al Comisariado e incluso tomaron la Presidencia Municipal e impidieron la salida de los trabajadores a quienes liberaron a las 5 de la tarde. El problema parece que va en ascenso.