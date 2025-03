Vendedor ambulante afirma que el proyecto de reubicación no funcionará

Desde que tiene memoria a “José” quien se dedica al comercio informal le ha tocado batallar con las autoridades municipales, por lo que dice que, el proyecto de reubicación que pretenden implementar en esta Administración de Román Alberto Cepeda, no es nuevo y consideró que como en las anteriores ocasiones no prosperará, debido a que los clientes los buscan en sus lugares donde por años han trabajado.

El comerciante que, por temor a represalias pidió no revelar su identidad y ubicación de su puesto de trabajo cuenta que, desde los 7, 8 años, empezó a trabajar en el comercio, pues antes de que él naciera sus padres ya tenía un puesto sobre la calle Hidalgo, en el Centro de Torreón, mientras que cuando salía de la escuela él vendía semillas y cicles en los camiones.

Afirma que, cuando los colocaron sobre las calles Cepeda y Valdez Carrillo, no todos los negocios “pegaron”, por lo que dice que en las instalaciones de la Antigua Harinera a donde los piensa instalar menos prosperará el proyecto, pues repitió que los clientes no estarán dispuestos a trasladarse hasta allá y al no registrar ventas los comerciantes volverán a “tomar” las calles del Centro.

“Mis padres empezaron desde antes de que yo naciera y yo ahorita tengo 48 años, nomás échele desde hace cuántos años que vivimos de esto. Yo aquí sigo hasta el día de hoy y en todos estos años nos ha tocado de todo, en aquel tiempo mis padres batallaron mucho para ganarse el lugar, en aquellos años eran las perreras así se les decía a las patrullas de los (policías) rurales los que venían y cargaban con todos los que se ponían en el Centro, por que no había eso de Plazas y Mercados desde ese entonces ya vivíamos ese hostigamiento todos los comerciantes”.

“José” cuenta, que ante el constante hostigamiento de las autoridades y en 1970 y tantos se creó un sindicato que agrupaba a al menos cien comerciantes que fue lo que los hizo fuertes y fue entonces que se les empezó a tener un poco de respeto, les empezaron a dar su lugar

“Yo me acuerdo que tenía unos cinco y seis años y ya estaba ese sindicato y había más protección a través del líder que era Miguel Luna Díaz y estaba Mauricio y Carlos, eran los tres principales y luego ya todos los comerciantes de aquel tiempo eran más de ciento, el sindicato era fuerte por eso fue que nos respetó Presidencia y nos dio nuestro lugar nos respetó, en aquel tiempo cada quien escogía su lugar y estaba un poco más organizado”.

El señor considera que las medidas que está tomando la actual Administración es presionada por “gente de arriba” y de la Cámara de Comercio, ya que dice pretenden que “el pastel” sea solo para ellos.

“En aquellos años cuando yo era un niño y Zarzar, los comerciantes viejos de aquel tiempo que eran muy respetados sí nos dejaban trabajar, el sol salía pa’ todos, la gente de aquel tiempo de la vieja guardia, aquellos árabes si nos dejaban trabajar, a salir a vender no nos decían nada nos dejaban poner a gusto, en cambio, los de hoy no dejan que nosotros también hagamos nuestra lucha”

Y agrega: “Las Administraciones del color que sea los que manejan todos son los que están adentro, los de arriba, no es el color el que quede, que al final los que mandan son ellos, porque ellos dicen no queremos esto, no queremos aquello y el Gobierno hacen lo que ellos les dicen, ellos hacen sus acuerdos o sus alianzas”.

El comerciante insiste que, cuando José Ángel Pérez fue alcalde, por el Partido Acción Nacional (PAN), junto con Rodolfo Walss reubicaron a los comerciantes ambulantes en los puestos plateados que se construyeron en las calles Cepeda y Valdez Carrillo, incluso en esa ocasión se les entregaron 10 mil pesos para que surtieran mercancía a cambio de que firmaran para dejar de trabajar en el Centro pero asegura que muchos compañeros se regresaron debido a que no tenían las ventas esperadas.

“¿Ahora qué podemos hacer?, pues nada, las autoridades traen sus ideas de lo que piensan o quieren hacer y pues ni modo no podemos hacerlos cambiar de parecer, pero no piensan en que van a perjudicar a la gente, ellos ven por el bien de ellos, mientras de que ellos estén bien no les interesa los de huarache, no les interesa lo que uno haga, lo que ellos hacen es velar por sus intereses, sin importar las consecuencias y lo hacen según para demostrar que hicieron algo, para que la opinión publica los voltee a ver, que diga que si están trabajando, pero en lo que deben de trabajar no lo hacen, hay muchas colonias muy mal, en las redes de drenaje, en pavimento y ahí es donde deben echarle ganas”.