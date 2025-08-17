La Asociación de Mujeres Poetas de la Laguna, A.C., invita a su tradicional Velada Literaria Musical, que se llevará a cabo el próximo sábado 23 de agosto de 2025, a las 17:00 horas, en la Biblioteca José García de Letona, ubicada en la Alameda Zaragoza de Torreón, Coahuila.

En esta ocasión compartirán lecturas de su autoría las poetas: Mirna Soraya Salas Díaz, Alejandra Yadira Ortega Molina, Silvia Cristina Soriano Taboada, Xóchitl Evelyn Robles García y Blanca Domínguez Rocha, presidenta de la asociación.

El marco musical estará a cargo de la reconocida cantante versátil Paloma Blanco, con 45 años de trayectoria artística, quien interpretará inolvidables melodías.

Asimismo, se contará con la participación especial del poeta e investigador histórico Alejandro Luna Gutiérrez, quien dará lectura a una obra de su autoría como homenaje al Arq. Hugo Alejandro Ortiz Nájera, creador de la colección Las Calaveras del Montón, recientemente fallecido.

La Asociación de Mujeres Poetas de la Laguna hace una cordial invitación a todas las mujeres que escriben poesía a integrarse a este grupo.

Mayores informes al teléfono 871 360 25 19.

Entrada libre.