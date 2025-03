'Vamos a cerrar filas con nuestro país', Manolo Jiménez sobre aranceles

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas dijo que la imposición de aranceles generales del 25% a México ha sido especulativo por lo que habrá que esperar cómo viene la propuesta de Estados Unidos para poder trabajar con las empresas exportadoras de la entidad y dialogar con empresarios, cámaras y con la propia Federación a fin de ver cuál será la estrategia a seguir.

El mandatario estatal señaló que su gobierno trabajará en coordinación con la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo y agregó que en Coahuila van a cerrar filas.

“Y vamos a cerrar filas con nuestro país pero siempre buscando cómo se puede fortalecer o se puede seguir fortaleciendo este gran acuerdo comercial que desde muchos años existe con nuestro vecino del norte porque ahora sí que en la competencia mundial, en la competencia comercial mundial, Estados Unidos y México tenemos que seguir haciendo equipo para seguir siendo competitivos.

Entonces en ese sentido, yo pienso que hay que esperar a ver cómo vienen realmente los impactos y a partir de ahí ya tomar decisiones, pero siempre buscando el bien de Coahuila, el bien de México y yo pienso que de manera muy importante, cómo se garantiza el que México y Estados Unidos sigan siendo socios comerciales para competir contra el mundo, porque nos necesitamos unos a otros”, expuso.

Jiménez Salinas presidió esta tarde la reunión del Consejo de Seguridad y Desarrollo Regional (Consede) en el Centro de Convenciones de Torreón y dijo que si México y Estados Unidos empiezan con una “guerra de aranceles”, habrá afectaciones al doble pues “hay empresas que mandan sus productos aquí a México y 25% y luego los regresan para allá y otros 25 y ya es el 50, hay que estudiar muy bien, hay que irnos con pies de plomo porque es un tema delicado pero también es un tema que no veo cómo le convenga a Estados Unidos hacer esto”.

El gobernador dijo que hay una preocupación generalizada por parte de la iniciativa privada y que ha platicado con empresas nacionales y extranjeras que tienen producción en Coahuila pero que están “serenos” y que entre ellos, todavía no existe una situación alarmante.

“Nuestros mejores gestores ante esta situación de los aranceles son las propias empresas americanas porque las empresas americanas del ramo automotriz, una de sus principales fortalezas es la producción que tienen en México hacia el mundo, esto les pega, entonces, ¿cómo quiere Estados Unidos ser competitivo?.

Yo pienso que ahí está la presidenta, el equipo de la presidenta, estamos nosotros, pero los principales gestores ante esta situación son los empresarios americanos, los congresistas americanos que saben que esta guerra comercial pues no beneficia a sus empresas que compiten con el mundo, entonces como todavía no sabemos cómo vienen (los aranceles), entonces todavía no sabemos qué hacer, pero, no hay tanta alarma entre las empresas americanas que producen en México, o sea, hay preocupación, están viendo las rutas de cómo atender esta situación pero así que haya una alarma extrema, no la hay”, detalló.

Como se recordará, el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo anunció este martes que será el próximo domingo cuando México responderá con medidas arancelarias y no arancelarias, tras la imposición de aranceles del 25% a sus productos por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El anuncio se hará en una asamblea que la propia presidenta convocó en el Zócalo de la Ciudad de México. Sobre ello, Jiménez Salinas expuso que se trata de una forma de emitir un mensaje de unidad, solidaridad y de cierre filas ante una situación que le preocupa a todo el país. “Yo pienso que puede ser positivo”, concluyó el gobernador.