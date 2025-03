Una nueva sucursal

Alsuper inauguró ayer, a la una de la tarde, una nueva tienda en La Laguna. Este supermercado, ubicado estratégicamente en el Libramiento Periférico Raúl López Sánchez, esquina con la antigua carretera a San Pedro, promete convertirse en el favorito de la zona.

Alsuper El Campesino ofrece una extensa gama de productos de alta calidad: desde carnes frescas y pescados, hasta frutas y verduras de temporada, quesos y embutidos selectos, abarrotes, panadería y tortillería, artículos para el cuidado personal y el hogar, productos de limpieza, vinos y licores, y mucho más. Todo lo que necesitas en un solo lugar, con la frescura y variedad que caracterizan a Alsuper.

Además, la experiencia de compra se complementa con locales comerciales dentro de la plaza, ofreciendo servicios adicionales para mayor comodidad de los clientes. Grupo Futurama, la empresa detrás de Alsuper, continúa su apuesta por el crecimiento de La Laguna, sumando con esta apertura 84 supermercados a su cadena.

La nueva tienda no solo representa una opción de compra completa, sino también una importante fuente de empleo, generando más de 200 puestos de trabajo directos y contribuyendo a la economía local. Con un horario de atención de 7:00 a.m. a 12:00 a.m., Alsuper El Campesino invita a todos los laguneros a descubrir un nuevo concepto de supermercado, donde la calidad, el servicio y la satisfacción del cliente son la prioridad.