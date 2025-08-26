UNA BOCANADA DE OXIGENO PURO

Deportes Liga MX Julio César Chávez Jr. Algodoneros del Unión Laguna Santos Laguna US Open 2025

Algodoneros se lleva el cuarto en la Serie de Zona

Julián Escobedo despertó en el momento justo, llevando tres carreras a la registradora con un 'HR'.

Humberto Vázquez Frayre El Siglo de Torreón

nión Laguna continúa con vida en los playoffs 2025 de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB). Derrotaron ayer 9 carreras a 3 a los Charros de Jalisco, en la reanudación del cuarto juego de la Serie de Zona celebrado en la Estadio Panamericano de la Perla Tapatía.

El duelo se puso en marcha en la parte baja de la tercera entrada, luego de suspenderse el pasado domingo, por la intensa tormenta que afectó el área de Zapopan. Por Algodoneros, estuvo en la loma de las responsabilidades el derecho norteamericano Travis Lakins, por espacio de cuatro innings, para llevarse el triunfo, a pesar de recibir un par de rayitas.

Después de que Lakins retirara en orden la parte baja del tercer episodio, llegó un cuarto rollo emocionante y lleno de tablazos de vuelta entera por parte de ambos equipos. Los laguneros fueron los primeros en abrir el telón, anotando tres carreras, que a la postre, significaron las de la diferencia para el triunfo.

Luego de que McKinley Moore retirara con rodado a Drew Lugbauer y ponchando a Jonathan Schoop, Brian O'Grady pescó en cuenta de tres bolas sin strikes, una bola para ponerla de cuadrangular a casi 400 pies sobre el jardín derecho.

Siguió Jonathan Villar la tanda con un sencillo al central, para que luego llegara Hendrik Clementina y por la misma barda, depositara la de 108 costuras, llevándose al dominicano por delante y ampliar la ventaja 4 a 0. Andrew Pérez tuvo que ingresar para sustituir como relevista a Moore.


Pero los tapatíos no se quedaron de brazos cruzados y también con dos outs, hicieron daño. Dwight Smith Jr. recibió pasaporte, llegando a la registradora con jonrón de Kyle Garlik por todo el jardín izquierdo y acercarse 4 carreras a 2.


Lakins casi se mete en problemas en el quinto capítulo, cuando Mallex Smith con hombres fuera, le conectó un sencillo que lo convirtió en doble con su velocidad. Salió bien librado, al forzar a Michael Wielansky con una rola a segunda base.


En el sexto inning, llegó la quinta carrera de los laguneros. Con un out, O'Grady conectó doble y llegó a la registradora, con sencillo productor de Villar, que ocasionó un nuevo relevo por parte de los locales, con un viejo conocido de los Algodoneros, Jake Jewell, quien apagó el fuego.


Un jugoso rally Guinda llegó en la octava entrada, cuando luego de que Lughbeur se ponchara, Schoop se embasara con base por bola y avanzara hasta la tercera almohadilla con imparable de O'Grady. Pero Villar se ponchó, para Clementina respondiera con sencillo productor, mientras que Julián Escobedo se volara la barda, para tres carreras más y aumentara la ventaja 9 a 2.


Nick Snyder relevó a Taylor Williams, quien había sustituido a Lakins, pero el espigado estadounidense permitió par de imparables de Gil y Smith Jr, aunque recetó chocolate al peligroso Garlick. Aceptó hit productor de Mendívil, ingresando Jesús Reyes, para obligar a Fuentes a sacar rodado, pasando susto con Fargas, quien conectó sólido estacazo por el jardín central, exigiendo a Escobedo, quien con apuros, la atrapó pegado a la barda.


Unión Laguna pudo aumentar la ventaja, al recibir Didi Gregorius base por bolas y conectar Nick Torres su primer imparable del juego, pero un ponche a Lugbauer y doble matanza en rodado de Schoop, impidieron mayor daño.


Cerró el juego el "Revólver Tejano" Thomas McIlraith, quien retiró en orden a Mallex Smith, Michael Wielansky (ponche) y Willie Calhoun, para sellar el primer triunfo lagunero en la Serie de Zona.


               
               


               

               
               

               
               
               
