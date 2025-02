Un mundo dividido

Las confusiones existentes en el mundo actual son una expresión de la falta de visión común entre los líderes de las naciones. Un giro más pronunciado a la derecha se incrementa ahora con el ascenso de Trump a su segunda presidencia de los Estados Unidos.

Esta opción política tiende a expandirse por todo el mundo. En Europa, lo observamos en Holanda, Dinamarca, Suecia, Austria o Grecia son sólo unos ejemplos como países de tradición liberal, actualmente tienden hacia un conservadurismo de ultra derecha, como la Hungría de Victor Orban que se ubica como mascarón de proa en una versión europea de esa internacional reaccionaria, acompañado de la posfascista Giorgia Meloni en Italia, conservadora, tendiendo a la ultra derecha. En Latinoamérica, ya son tres los países con gobernantes de derecha y Asia no se queda atrás con Bangladesh Myanmar y Pakistán entre otros.

Se espera que Francia, a pesar de Le Pen y Alemania, que se mantengan aún a la defensiva. Este último, faltando unos días para el 23 de febrero día en que se celebrarán las elecciones generales, la AfD, el partido de ultraderecha, se ha fortalecido peligrosamente. Considerado por los servicios de inteligencia como un partido que defiende las posiciones extremistas y riesgosas para la democracia, con recuerdos dolorosos sobre el régimen nazi de Adolfo Hitler y la responsabilidad alemana durante la Segunda Guerra Mundial. En vista del peligro latente, Angela Merkel rompió su silencio y criticó duramente al candidato de su propio partido, por considerar "errónea la adopción de una moción que restringe severamente el derecho de asilo". La presencia de la ex canciller propició el cierre de filas de los partidos de izquierda, de los ambientalistas y de los conservadores, en una unión histórica, llenando las plazas de las principales ciudades del país, para manifestarse a favor de la diversidad, de la migración y contra cualquier tipo de colaboración con el partido de la ultraderecha Alternativa. La última encuesta muestra que el 49% de los alemanes ve la victoria del AfD como un auténtico temor.

De este lado del Atlántico, la victoria arrolladora de Trump, convencido autócrata, ha dividido a su país en dos: por un lado, los ultra conservadores y por el otro, los demócratas convencidos. El presidente aspira doblegar al mundo bajo su puño de narcisista, xenófobo, e insensible a los más necesitados. Utiliza los aranceles como el arma para obtener sus objetivos y acorrala a sus homólogos imponiendo condiciones fuera de toda proporción y carentes de equidad. Su política de limpieza étnica está enviando al olvido a los derechos humanos, a las políticas a favor del medio ambiente y se pronuncia a favor de una oligarquía de ambiciones ilimitadas que sólo vela por sus propios intereses.

La situación no puede ser más confusa observando el conflicto árabe y judío en donde el voraz expansionismo inmobiliario de Trump, busca sacar provecho de las negociaciones de paz haciendo caso omiso de la historia y de tradiciones que datan más cinco mil años. La situación sigue la temperamental rueda de la fortuna a favor de Netanyahu y de su afán por borrar del mapa a Palestina.

En un futuro muy cercano observaremos como las ambiciones sin límite de Trump encontrarán un trofeo más en las llamadas tierras raras, asunto que hace unos días se incorporó como unos de los temas que formarán parte de la agenda en las próximas negociaciones de paz entre Estados Unidos, Ucrania y Rusia.

Por su parte, China, India y Paquistán no logran limpiar los pizarrones de sus conflictos. Son millones y millones de vidas las que están expuestas y no puede haber más confusión en el mapamundi actual.

México está en el centro de este avatar. Por un lado, es encomiable la acogida que se les está dando a nuestros repatriados, brindándoles empleo y apoyo para un nuevo comienzo de vida. Igualmente, se les ha proporcionado a los deportados los vuelos de retorno a sus países. La presidenta se ha defendido de las diatribas de Trump presentando acciones positivas en la lucha contra el tráfico de drogas, además de esgrimir argumentos equilibrados dentro de toda lógica.

No todo está perdido, la voz del Papa Francisco quien ya en 2016 refiriéndose a Trump, señalaba que "una persona que solo piensa en la construcción de muros, dondequiera que se encuentren, y no la construcción de puentes, no es cristiano. Y ahora nueve años después en la carta que Francisco le envió a los obispos norteamericanos exhorta "a todos los fieles de la Iglesia católica, y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, a no ceder ante las narrativas que discriminan y hacen sufrir innecesariamente a nuestros hermanos migrantes y refugiados".

No todo está perdido en estos momentos tan oscuros.