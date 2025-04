Triunfa La Danse Studio en el Sheer Elite Tour de Cancún

n días pasados, se realizó la Convención Sheer Elite Tour 2025 en Cancún, Quintana Roo, donde las participantes de la Comarca Lagunera, dieron de qué hablar, al ubicarse en lo más alto del podium de triunfadores.

Y es que la Academia La Danse Studio de Torreón, demostró su talento y dedicación al baile, logrando impresionantes resultados en el evento.

Con participantes de todas las edades, desde los 5 hasta los 20 años, la institución lagunera, se destacó con 21 coreografías que lograron ubicarse dentro de los primeros cinco lugares en categorías que iban desde Small Wonder hasta Adult.

Las categorías eran Small Wonders (8 años y menores), Intermediate-Junior (9-10 años), Pre-Teen (11-12 años), Teen (13-15 años), Senior (16-19), Adult (20 años ó más) y ProAm (maestros, directores o profesionales de la danza que reciben un sueldo en efectivo).

La Danse Studio, no solo brilló en las posiciones de honor, sino que también se llevó las dos copas de las puntuaciones más altas de toda la competencia. Ambas fueron coreografías de Tap (técnica y utilizando zapatos del propio tap, sin pregrabación de sonidos), montadas por Paulina Díaz Flores.

Se lograron en lo colectivo, reconocimientos en las categorías de Solos, Dúos, Tríos, Grupos (4-9 integrantes), Grandes Grupos (10-19 personas), Línea (20 ó más integrantes) y Producción (15 ó más elementos).

En lo individual, Ivanna Gutiérrez Martínez, en Contemporáneo, una combinación de la danza contemporánea con ballet, lírico y jazz, obtuvo el primer puesto con "The Cult", en la categoría Adult. En lo grupal, en Hip Hop (Street, Funk, House, Old School, etc), los máximos honores con "Flow" en la categoría Teen, así como el subcampeonato en Jazz (Técnica de Jazz primordialmente utilizando música rítmica) con "María" en la misma categoría, al promediarse la edad de las participantes.

Además de los logros en la competencia, la academia lagunera recibió el prestigioso Congeniality Award, un reconocimiento especial que destaca el trabajo en equipo y la actitud positiva de los participantes.

La Convención Sheer Elite Tour 2025, experimentó un fin de semana dinámico mostrando el talento de los participantes en el escenario durante competencias, combinado con momentos increíbles y educativos en múltiples talleres del certamen.

DUELOS

en este mes se vivirán del 'Clásico Joven': dos de CONCACAF y uno más por Liga MX.