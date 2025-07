Tres aplicaciones para vender tu ropa usada y poder tener un ingreso extra

Es muy común que con el paso de los años ese closet se vaya llenando de ropa que ya no te pones, desde algo que ya no es de tu talla o algo que ya no es tu estilo, por eso mismo aquí tienes un listado de tres aplicaciones en las que puedes vender esa ropa que solo acumula polvo.

Facebook Marketplace, para Ventas Locales y Rápidas

Aunque no es una aplicación exclusiva de ropa, Facebook Marketplace es una herramienta poderosa y ampliamente utilizada en México para vender cualquier tipo de artículo de segunda mano, incluida la moda, su mayor ventaja radica en la inmensa cantidad de usuarios que tiene y en la posibilidad de realizar ventas locales, lo que elimina por completo los costos y la logística de envío.

El proceso es tan sencillo como subir fotos del artículo, añadir una descripción y el precio, los compradores potenciales te contactarán a través del chat de Messenger para hacer preguntas o acordar un punto de encuentro para el intercambio, esta opción es ideal para vender prendas de fast fashion o de bajo valor, ya que no tienes que pagar comisiones y puedes concretar la venta de manera muy ágil.

Sin embargo, hay algunas desventajas a considerar, la falta de una "protección al vendedor", la posibilidad de que los compradores no sean serios y un mayor riesgo de regateo.

Mercado Libre, un Gigante del E-commerce

Mercado Libre tampoco es una plataforma exclusiva de ropa de segunda mano, es el marketplace más grande de América Latina y su sección de artículos usados es un canal de venta muy efectivo y seguro en México, su principal ventaja es el enorme tráfico de usuarios que tiene, lo que garantiza una visibilidad masiva para lo que desees vender.

Su sistema de protección al comprador y al vendedor, a través de Mercado Pago, es uno de los más robustos del mercado, asegurando que recibirás tu dinero una vez que el comprador confirme la recepción del paquete, además, cuenta con una logística de envíos propia que es muy eficiente.

A diferencia de las apps especializadas, en Mercado Libre la competencia es mayor y tienes que destacar entre una infinidad de productos, pero la seguridad y el alcance que ofrece son inigualables, es la opción perfecta si buscas una plataforma segura y con una gran reputación para vender tus prendas de manera profesional.

GoTrendier, el Marketplace de Moda Más Grande de México

Si hay una plataforma que domina el mercado de la ropa de segunda mano en México, esa es GoTrendier, se ha ganado el liderazgo gracias a su modelo enfocado 100% en moda y a una comunidad de más de tres millones de compradores y vendedores.

Una de sus principales ventajas es la facilidad de uso, puedes subir fotos de tus prendas de forma intuitiva, agregar descripciones, tallas y precios , aunque la plataforma cobra una comisión por cada venta, esta es una inversión en seguridad, ya que GoTrendier garantiza la transacción y el envío.

Para el vendedor el proceso es muy sencillo, una vez que se realiza la venta, la aplicación genera una guía de envío prepagada, solo tienes que imprimirla, empaquetar tu prenda y llevarla al servicio de paquetería indicado, como DHL o Estafeta.

El dinero de tu venta se acredita en tu "saldo" de la app una vez que el comprador confirme que recibió el artículo y está en buen estado, a continuación puedes retirar tus ganancias a tu cuenta bancaria.

GoTrendier también fomenta la interacción a través de likes, comentarios y la posibilidad de negociar precios, es la opción más completa para cualquier persona que desee empezar a vender su clóset y monetizar esas prendas que ya no utiliza.