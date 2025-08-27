Torreón refuerza alianza con la Iniciativa Privada para impulsar el turismo

Con el nombramiento de Guillermo Martínez Ávila como nuevo director de Turismo en el Ayuntamiento de Torreón, se abre una etapa de colaboración estratégica entre el gobierno municipal y el sector empresarial para potenciar la atracción de eventos y visitantes a la región.

Martínez Ávila, empresario de trayectoria, asume el cargo con la visión de reforzar el vínculo con la Iniciativa Privada como motor clave para el desarrollo turístico de la ciudad.

“Estoy en el proceso de entrega-recepción de la Dirección. Voy conociendo a mi equipo de trabajo y las temáticas que ya están en marcha”, comentó.

El expresidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en la región Laguna destacó que, aunque existe un plan de trabajo bien estructurado por parte del Municipio, su experiencia como empresario le permite aportar ideas frescas que enriquecerán la estrategia actual.

“Me gustaría sumar mi visión y trabajar en base a lo que ya se tiene, así como lo que está por venir”, explicó.

Señaló que son varios los temas que le interesa evaluar, desde la Policía Turística, así como el potencial de Torreón como destino seguro para mujeres que viajan solas, una tendencia creciente en el turismo global, entre muchos otros aspectos que son fundamentales para la atracción de visitantes.

“Coahuila es un estado muy seguro, y eso es un atractivo para mucha gente. Lo vimos recientemente con el concierto de Shakira, que atrajo visitantes de todo el país. La seguridad fue un factor clave en la alta demanda que tuvimos”, afirmó.

El nombramiento de un empresario al frente de la Dirección de Turismo refuerza la apuesta del Ayuntamiento por una colaboración más estrecha con el sector privado.

“Venimos de la Iniciativa Privada con toda la energía. Queremos que la relación entre empresarios y Municipio siga dando buenos resultados. Esa sinergia ha sido muy positiva”, concluyó Martínez Ávila.

Por ahora, el nuevo director continuará con el proceso de entrega-recepción, pero adelantó que pronto se anunciarán nuevos eventos que contribuirán a posicionar a Torreón como un destino atractivo y dinámico.