Torreón implementa plan para reubicar a vendedores ambulantes

A partir de hoy se recortarán todos los permisos temporales para los vendedores ambulantes en Torreón. Víctor Ramos Galindo, director de Plazas y Mercados, dijo que se ha invitado a todos los comerciantes informales del primer cuadro de la ciudad y del Centro Histórico a que regresen a los módulos de Cepeda y Valdez Carrillo o que se vayan a la Antigua Harinera.

"Estamos en un plan de cambiar la imagen en el primer cuadro y pues invitarlos a que regularicen ahí su situación, la Harinera, digamos, es un plan piloto para que empiecen ahí a incursionar, a hacer ellos mismos el mercado, ellos dicen que no se vende, pues no se vende porque no están, pero ya estando ahí un grupo considerable de gente, van a empezar a generar ventas y será más atractivo", comentó.

Señaló que desde hace ya unos meses se comenzó a informar a los vendedores de que ya no se otorgarían más permisos temporales, los cuáles fueron entregaros, en su momento, para que ellos mismos buscaran a dónde se podrían reubicar. Sin embargo, al no hacerlo ellos mismos, el Municipio les invitó a este espacio, donde no afectarían a otros comerciantes formales y pueden ejercer libremente su venta.

El programa piloto inicia este 1 de abril en el estacionamiento de la Plaza Comercial Antigua Harinera del sector poniente de Torreón, que consiste en que por la mañana se respete la venta de frutas y verduras de los mismos locatarios y por la tarde, se instale un tianguis de vendedores ambulantes. El horario de estos últimos, sería a partir de las 12:00 o 13:00 horas y deberán dejar limpia el área.

El director de Plazas y Mercados en el Municipio mencionó que en la zona Centro hay más de 200 vendedores ambulantes que desde hace varios años se mantienen en el Centro Histórico en condiciones irregulares y que en el estacionamiento, se podrían acomodar cerca de un 50 por ciento en el turno vespertino. Con el fin de hacer más atractivo el tianguis, se busca la manera de acercar servicios de salud de bajo costo a la población, así como módulos de pago y/o de atención ciudadana.

En la actualidad, hay cerca de 30 vendedores de frutas y verduras en el estacionamiento, pero que están mal organizados por lo que con dicho proyecto, la intención es que coloquen hasta 100.