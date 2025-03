Tenor Javier Camarena regresa a México para celebrar dos décadas de trayectoria

Su voz de tenor se enlaza desde Málaga (ciudad española donde ahora tiene su residencia) a través de la señal telefónica. Javier Camarena (Xalapa, 1976) se prepara para regresar a México y celebrar sus primeras dos décadas de carrera con una serie de conciertos en urbes como Querétaro, León, Guadalajara y Ciudad de México.

La ocasión le insta a hacer remembranza. Recuerda los primeros pasos que dio en Europa a mediados de los 2000, sus primeras invitaciones y contratos, el agobio que sentía al tener que cuidar su voz y pensar si estaría en forma o no para tales compromisos. Entonces sólo encontró una solución a tal situación: dejar de pensar tan a futuro y concentrarse en lo que estaba en puerta, en su sueño.

“Asegurarme de hacer bien mi trabajo en el momento en el que lo tenía que hacer, de una u otra manera, me daba la certeza de que a futuro las cosas estarían bien. Yo soñaba con que esta fuera mi carrera, una carrera internacional y cantando en los teatros importantes del mundo, conocer diferentes lugares del mundo. Esto es lo que yo soñaba de mi carrera”.

Javier Camarena asegura que ha trabajado mucho y pruebas de ello hay de sobra: debutó en Bellas Artes en 2004 con La hija del regimiento (Donizetti), es el único cantante en la historia en participar en tres producciones del MET de Nueva York y ha conquistado grandes escenarios internacionales como el Teatro Real de Madrid, el Liceu de Barcelona, el Royal Opera House de Londres, entre otros. También obtuvo la Medalla Bellas Artes (2019) y el Opera News Award (2020) que lo consideró el mejor cantante del mundo.

“Trabajé mucho para que así fuera. Las oportunidades que se me dieron en la vida las aproveché de una manera total. Y creo que ese conjunto de factores, más la toma correcta de decisiones en cada momento, es lo que ha permitido que esta carrera sea lo que es y de la cual me siento muy orgulloso, muy satisfecho y muy pleno”.

GIRA MEXICANA

Será el próximo 3 de abril cuando la gira mexicana de Javier Camarena comience en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez, en Querétaro. Allí se presentará junto a la Orquesta Filarmónica de Querétaro, dirigida por el maestro Enrique Patrón de Rueda. También se contará con la incursión al piano de Ángel Rodríguez.

La segunda fecha a punto a León para el 5 de abril. En esa ciudad del Bajío, Camarena saldrá al escenario del Teatro del Bicentenario, donde será acompañado al piano por Ángel Rodríguez.

“Volver a México siempre es para mí un motivo de mucha alegría, de mucha emoción desde que vivo fuera del país. Siempre es para mí una prioridad volver a mi país y volver a cantar para mi gente”.

El tercer concierto tendrá lugar el 10 de abril, en la Sala Plácido Domingo del Conjunto Santander de Artes Escénicas, ubicada en el área metropolitana de Guadalajara. Cabe señalar que este recital de gala es organizado por la Sociedad Artística Sinaolense, con el objetivo de apoyar a cantantes y músicos de Sinaloa. De nueva cuenta, el tenor será acompañado al piano por Ángel Rodríguez. Finalmente, la gira cerrará el 13 de abril en el Palacio de Bellas Artes de Ciudad de México, también con un recital junto a Ángel Rodríguez.

Para estos conciertos, Camarena ha diseñado programas con arias de ópera, canciones italianas, zarzuelas y canciones mexicanas, así como piezas de Francesco Paolo Tosti, pertenecientes a su último álbum Sogno: Tosti Songs.

Al terminar su estancia en México, volará para presentarse en ciudades como Abu Dhabi, Tokio, Taipei, Shenzehen, Málaga, Pamplona y Buenos Aires.

SALUDA A LOS LECTORES DE EL SIGLO

Aunque en esta ocasión Torreón no formará parte de la gira de Javier Camarena, cabe recordar que el tenor le ha cantado en tres ocasiones a los laguneros. La primera de ellas ocurrió en 2015, cuando se presentó junto a la Camerata de Coahuila en el Teatro Isauro Martínez. La segunda en 2016, cuando trajo su espectáculo de Cri Cri a Plaza Mayor. Y la última aconteció en 2021, en el marco del centenario de El Siglo de Torreón, durante un recital a piano junto a Ángel Rodríguez en el Teatro Nazas. Por esta razón, el mexicano quiso enviar un mensaje a su público de La Laguna.

“Espero volver muy pronto, me daría mucho gusto. Me encantaron estas oportunidades de estar por allá y me daría muchísimo gusto volver. Les mando un gran abrazo a todos los lectores de El Siglo de Torreón y esperemos encontrarnos muy pronto”.