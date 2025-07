El Santuario del Cristo de las Noas tenía pocas horas de haber recibido los primeros rayos de Sol, cuando albergó una grata visita.

Y es que Marlene Favela acudió a este sitio tan emblemático para los laguneros con el fin de ofrecer una entrevista exclusiva a El Siglo de Torreón.

Ella llegó bien tempranito a nuestra región. ¿La razón?, contar los detalles de la obra, Madres, que se presentará el 16 de agosto en el Teatro Isauro Martínez. La dirige Humberto Zurita y la produce Gabriel Varela.

Al bajar de una camioneta en la que fue llevada al recinto, Marlene se emocionó bastante tras presenciar al Cristo y obtener una vista espectacular de la Comarca desde las alturas. No dudó en subir historias en sus redes sociales.

Era evidente el entusiasmo de Favela, ya que además de presenciar tal espectáculo visual, los recuerdos vinieron a su mente y a su corazón. Ella vivió en Torreón hace muchos años y su madre es 100 por ciento lagunera.

"Estoy encantada, feliz de visitar el Cristo de las Noas después de casi 30 años que no venía. Soy de Santiago Papasquiaro, Durango, pero también tengo historia en la Comarca Lagunera. Yo viví en Torreón y mi mamá es de aquí. Cuento con hermosos recuerdos de estas tierras, volver ha sido muy lindo. Además, Coahuila y Durango somos hermanos", mencionó.

Marlene vivió su lunes como toda una lagunera. De igual manera comió unas ricas gorditas de Majaderas de la avenida Abasolo y nieve Chepo de limón.

"Las gorditas son tan deliciosas, luego las he probado en otros lados, pero no es lo mismo. Al rato me voy a ver a mi mamá en Durango y le voy a llevar gorditas de las que me acaban de traer de Majaderas", comentó con una sonrisa de oreja a oreja.

La obra, Madres, aborda la historia de cinco mujeres que se encuentran en una sala de juntas de una escuela privada. Son distintas en todo. Entre desacuerdos, carcajadas y confesiones inesperadas, se revela algo profundo: la maternidad es mucho más que parir. Estará en dos funciones el 16 de agosto en el Teatro Nazas.

"Estoy muy contenta de poder traer a La Laguna esta obra divertida. Es un trabajo de mujeres, pero no solo para que nos vean las mujeres, sino también los hombres.

"Es una obra muy linda, es un homenaje a todas las mujeres madres, a las que decidieron no serlo y a las que no pudieron serlo. La historia los hará reír, pensar. Venimos con un gran elenco conformado por mis compañeras Ana Serradilla, Iliana Fox, Patricia Reyes Spíndola, Gina Varela y más. Hemos creado una familia muy linda".

Añadió la entrevistada que Madres es una puesta en escena honesta, conmovedora y valiente, que confronta a los espectadores con nuestros prejuicios.

"En nuestra sociedad todavía hay bastantes tabúes y prejuicios. Persisten las limitaciones de las mujeres en un mundo de hombres, y eso saldrá a relucir en la trama", mencionó.

En Madres, Marlene encarna a "Valentina", una mujer empoderada. Es empresaria y hace licitaciones para el gobierno.

"Ella lidera su empresa y también es madre de dos hijos. Pertenece a un estrato social más alto que las demás mujeres de la obra, pero poco a poco irán descubriendo similitudes", expresó y añadió que la dirección del lagunero Humberto Zurita ha sido impecable, al igual que la producción de Gabriela Varela.

"Humberto como director es maravilloso. Él juega y se divierte con nosotros, lo cual se agradece porque siempre un director es quien lleva las riendas. Él ha tomado la propuesta de cada una de nosotras y las ha conjuntado muy bien".

Por otro lado, Favela mencionó que este año ha sido bastante productivo. Apenas terminó la novela Me atrevo a amarte y ya está con la obra e ideando material para sus redes sociales.

"De siempre he sido una mujer muy activa. Me gusta ser creativa y productiva. Busco oportunidades de trabajo. Tengo mi propia empresa, soy actriz, soy mamá... soy un poco de todo. Me gusta inspirar a otras mujeres a que salgan adelante. Siempre hay oportunidades de hacer cosas, solo hay que tener disciplina y empeño".

Antes de terminar la entrevista, pues tenía que viajar a Durango, Marlene no dudó en presumir a su hija Bella, quien día a día la llena de orgullo.

"Soy la mujer más feliz del mundo desde que soy mamá de Bella. Ella es mi luz, mi motivación", puntualizó.