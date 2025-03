También en Madero, sobrevivientes de violencia marcharán este 8 de marzo

Por quinto año consecutivo, las mujeres de Francisco I. Madero saldrán a las calles este 8 de Marzo, para exigir un alto a la violencia en sus diferentes expresiones, acto que fue considero como arriesgado, debido a las amenazas de las que fueron víctimas por las propias autoridades municipales de seguridad, que más que resguardar su camino, fueron amedrentadas.

Ahora, dan el beneficio de la duda, pues se ha tenido un primer acercamiento por parte de la autoridad municipal, por lo que esperan reunirse en los próximos días con el alcalde Félix Ramírez Hernández y conocer su postura sobre la movilización.

Fue hasta que cinco de esas sobrevivientes se unieron que convocaron a una primera marcha que se realizó en mayo.

Primero fueron 20 las mujeres que salieron a las calles, pese al temor y posteriormente, luego de que la fecha se cambió para el 8 de marzo, el contingente fue creciendo hasta llegar a las 200 o más, cifra que esperan en esta ocasión.

“Dos años anteriores tuvimos problemas con la policía municipal, ahorita que cambió el gobierno, vamos a tener un acercamiento en estos días con el presidente municipal, si hay el compromiso de que la Policía va a resguardar, si no, no, por eso no hemos puesto el recorrido, depende cuál sea la apertura del alcalde”, dijo una de las organizadoras de la movilización.