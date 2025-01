Talento local en nueva rola de María León y Yahir

De nueva cuenta, el talento local se hace notar en la industria discográfica.

El pasado 8 de enero, María León y Yahir lanzaron el sencillo Guárdame en ti, que servirá también de preámbulo para la gira, Fuego, que ambos realizarán por diversas partes de la República Mexicana y que comenzará el 24 de enero en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México.

Dicha melodía, cuyo video oficial ya se encuentra en YouTube, la compuso el cantautor lagunero Bruno Danzza, en conjunto con Humbe y Juan Galeano.

Bruno, nacido en Torreón, Coahuila, tiene una larga lista de temas que han sido éxitos como Mírame, Mi error, mi fantasía (Edith Márquez); No preguntes con quién (Lupita D' Alessio) o Lo que tenías conmigo (María José).

También ha laborado con Rocío Banquells y el grupo Vilax, entre otros.

En sus redes sociales, Danzza se ha mostrado emocionado de que Guárdame en ti, se haya quedado en las voces de María y Yahir.

Ambos artistas ya habían lanzado juntos los temas Dame tu amor y Ya no somos ni seremos, cuyos videos ya rebasaron el millón de vistas cada uno en YouTube.

"El secreto es no dejar de producir, ni de promover y mucho menos de crear. El maestro Armando Manzanero una vez me dijo que los compositores no tenemos jubilación, que no podemos dejar de estar componiendo y tenía razón, aunque uno no quiera, a veces se me ocurre algo en el momento que sea y me pongo a escribir", expresó Bruno en una pasada charla con El Siglo acerca de cómo logró que su carrera despegara.