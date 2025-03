Susana Caldera redacta poesía de 'Sangre y fe', presenta poemario inspirado en obra de Paolo Tosti

Ha vuelto a los versos, a ese territorio poblado por palabras, metáforas e imágenes. Susana Caldera presentó el pasado jueves, en el Museo de la Moneda, 'Sangre y Fe' (Cravioto Editores, 2025), su segundo y más reciente poemario inspirado en una obra de Paolo Tosti. En el evento, organizado por la Coordinación de Literatura del Instituto Municipal de Cultura y Educación (IMCE), la poeta estuvo acompañada por Rosy Hérnandez Ochoa y el editor Germán Cravioto.

"Ya tenía algunos poemas que se quedaron guardados del primer libro y luego, en este tiempo, seguí escribiendo. Llegó un momento en el que ya tenía un grupito de poemas y quise publicar, pero no tenía todavía el título. Y el título viene de una canción en italiano que se llama 'Non t'amo più', de Paolo Tosti. En una frase dice: 'Te habría dado mi sangre y mi fe', y se me quedó muy grabada; si alguien te da su sangre y su fe, te está entregando todo".

La obra de Caldera se divide en dos apartados. El primero, llamado 'Sangre', contiene los poemas más físicos y cotidianos. Mientras que el segundo, titulado 'Fe', aborda temas más espirituales y etéreos.

"Esperanza, desamor, amor, pasión, tristeza, melancolía, son todos esos sentimientos por los que pasamos en las diferentes etapas de la vida o de las relaciones".

Respecto a 'Vasta pasión / basta pasión', su anterior libro, la poeta percibe una evolución en su escritura. Y es que en 'Sangre y Fe' descubrió que es posible escribir desde la imaginación y no sólo sobre vivencias personales, como si se tratara de un acto de fidelidad a la realidad. En su nuevo libro ha sido más libre, pues el sueño y el ingenio de la autora se hacen presentes al momento de la lectura.

"La sangre y la fe son la vida. Sin la sangre no hay vida, y lo mismo pasa con la fe de manera espiritual. No me refiero a religiosidad; cada quien cree en lo que cree".

Según el prólogo escrito por el escritor Óscar Bonilla, la obra de Caldera es un recorrido hecho de versos que explora la pasión, la emoción y otras aristas de la intimidad humana. Y resalta que la primera parte del libro habla de la pérdida y la segunda del renacer.

Por su parte, durante la presentación, Germán Cravioto destacó el papel del amor en este poemario y del recurso polifónico empleado por la autora, como una pugna entre el deseo y el deber . El beso, el abrazo y la atención son amor. Si bien, la poesía aviva la experiencia, también tiene la capacidad de restaurarla.

Alejandra Pizarnik, Marianne Toussaint, Julio Cortázar, Alfonsina Storni, Gabriela Mistral y Octavio Paz, son algunos de los autores que han guiado a la poeta. Tal como lo indica el epígrafe de Edgar Allan Poe impuesto por Caldera, si un poema no ha destrozado el alma, no se ha experimentado la poesía. "La poesía es mi vida. Es una forma de expresión, una forma de vida, un alimento para el alma".