Su Salud ORAL

GERAGOGÍA

Hoy como nunca, los estudios geriátricos se tornan indispensables, no únicamente los referidos a enfermedades o urgencias, sino otros, como los educativos que incluyen al AdM (adulto mayor), lo cual significa transitar de la Pedagogía a la Geragogía, del griego geron, gerontos - anciano y agogi - enseñar, o agein - conducir, impulsar. La población envejece en México a pasos acelerados y se espera que supere al resto de la población, en un 50% mayor de 70 años en menos de dos décadas; actualmente, un alto porcentaje de AdM presentan algún tipo de discapacidad o padecen alguna enfermedad, por lo que son dependientes y, pese a que la vejez es una meta esperada en la vida, se da por entendido que ya no hay cosas nuevas por aprender o hacer. No obstante, es otra etapa de la vida y conviene provocar la necesidad de conocer, aprender y realizar actividades, sobre todo, las que no se hicieron por estar ocupados en las tareas reproductivas, sociales y económicas; cabría preguntar: ¿Qué adulto mayor se quiere ser o con cuál se quiere convivir? Es imprescindible cambiar la visión de una vejez improductiva y conservar, a la vez, los valores relativos, de respeto, solidaridad, tolerancia; y para ello, la Geragogía se encarga de plantear modelos educativos para esta etapa de la vida, así como una proyección de condiciones que preparen al AdM para saber enfrentar el proceso de envejecimiento, de modo socialmente activo.

La Geragogía reinserta al AdM en la sociedad y le permite acceder a la globalidad, de acuerdo con las características sociales e individuales y que, pese a la suposición de que al paso de los años se pierden neuronas y se asocia con la discapacidad para aprender y adaptarse a contextos nuevos, las investigaciones demuestran lo contrario; pero se requieren propuestas educativas que predispongan al AdM hacia la toma de decisiones con respecto a la calidad de vida y los hábitos saludables. Es necesario subrayar que aprender es una obligación vital y no deben construirse fronteras en cuanto a la edad o la capacidad de aprendizaje, es incorrecto pensar que al final de la vida ya no es preciso educarse, por el contrario, la educación debe ser una constante en la vida, más aún, dada la velocidad de los cambios tecnológicos, así como culturales. La Geragogía considera y valora los aspectos positivos de este periodo de la vida, comprendiendo que la vejez tiene potenciales únicos y distintivos: serenidad de juicio, experiencia, madurez vital, perspectiva de historia personal y social que, entre otros potenciales, pueden compensar las limitaciones de esta etapa de la vida. Por ende, de la Pedagogía, enfocada en los sectores jóvenes de la sociedad, es una obligación social pasar a la Geragogía, sabiendo que no se pierde la capacidad de aprender y adaptarse a nuevos contextos, aceptando que la capacidad o ritmo de aprendizaje es distinto al de otras edades, sin obviar que lo mismo ocurre entre coetáneos, pues cada ser humano es único y que esta diferencia se acrecienta cuanto más edad se tiene y, por tanto, es pertinente tomar en cuenta aspectos vitales, físicos, psicológicos, emocionales, sociales, para valorar la situación específica de cada individuo. El aprendizaje y práctica de cosas nuevas es una tarea vital y siempre estará incompleto y, además, se impone una visión internacional del panorama y el análisis de las distintas o similares problemáticas educativas que se enfrentan en todos los países; asimismo, que, si son tiempos de crisis, también lo son de oportunidad y que el derecho a la educación no es discutible y esta debe ser de calidad y de utilidad práctica contemplando edades y necesidades particulares.