su salud oral

CONGRESO MULTIDISCIPLINARIO 2025 (SEGUNDA PARTE)

El Colegio de Cirujanos Dentistas de La Laguna A.C. filial a la Asociación Dental Mexicana, estamos ya listos para efectuar el congreso anual Multidisciplinario el próximo 4 y 5 de abril del presente, en esta ocasión la sede será el Centro de Información del Instituto Tecnológico de la Laguna. El Consejo Directivo, dirigido por el Dr. Amílcar Peniche Polanco, comprometido con el quehacer odontológico. Trabajando arduamente: Dra. Ma. Elena Verano, Dr. Alejandro Aguilera Flores, Dra. Celia Gandarilla, Dra. Gabriela Martínez Lomas, Dra. Ma. Guadalupe Reyna, Dr. Daniel Jaik Reyes, Dr. Alfonso Arestigui C, Dra. Frida López Ríos. Se tiene un programa científico muy completo: Dr. Kenji Hosoya Suzuri, Dr. Sergio Favela Flores, (miembro del CCDL, conferencista ADM), Enrique Echenique del Río, Dr. Néstor Schejtman Plotnik, Lic. Rodrigo Cigarroa Fernández, tema motivacional, "Trascender". Iniciaremos el viernes 4 de abril con registro a las 8:00 am. Durante el día, habrá un receso para comida, y terminará el viernes a las 7:00 pm. El sábado comenzaremos a las 10:00 am., concluyendo con clausura y rifa a la 1 de la tarde. Posteriormente, tendremos comida en un hotel conocido de la localidad. Tendremos también exposición comercial para los presentes al Congreso. Los socios del Colegio de Cirujanos Dentistas de La Laguna tienen costo preferencial, así como los estudiantes de Odontología. Este congreso es avalado por el propio colegio y por la ADM, por la cual se emitirá constancia con valor curricular de 12 horas. Preocupados por estar en educación continua constante, se efectúan estos congresos, así como conferencias mensuales. Te invitamos, a que te acerques a nuestro colegio, estés en constante vanguardia, Ser colegiado te garantiza estar en constante actualización de tu profesión, ser miembro de ADM, es pertenecer a una de las principales organizaciones rectoras de la Odontología del país. Te esperamos, compañero odontólogo, si deseas más información, puedes escribir a nuestro

correo: [email protected]

Te invitamos a que visites la página de ADM: www.adm.org.mx para más información de nuestro gremio.