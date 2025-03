SU SALUD ORAL

TRAUMA OCLUSAL

He mencionado en artículos anteriores, lo profundo, amplio importante y maravillo que es el campo de la salud oral, sé perfectamente y la mayoría de los odontólogos lo sabemos que es un área del cuerpo humano que es poco el porcentaje de personas que les agrade venir a consulta, pero lo que si les gusta es tener una sonrisa preciosa, comer muy bien, que no moleste nada cuando lo hacen.

Así mismo he mencionado que en el campo odontológico, (estomatológico) es muy amplio, y tenemos varios pilares muy importantes: 1: la prevención de la cual ya expuse varios artículos, de suma importancia el cuidado de por vida, y lo vemos en pacientes que siempre han tenido el cuidado de seguir todas las indicaciones, cuando hay excepciones, se decepcionan porque dicen el "yo sí me cepillo los dientes" y pues no es así, no se hace correctamente, pero, el tema de ahora es otro, muy importante 2: "Trauma oclusal" causado por un sinfín de situaciones, que en una serie de artículos los iré describiendo, dando así mismo un sinfín de consecuencias en la salud oral, cabeza, cuello, espalda, órganos dentarios, periodonto, etc., etc. Otro pilar muy importante es 3: Posturología, va de la mano con el trauma oclusal, pero lo abordaré en otra serie de artículos. 4: Gerodontología, atención al adulto mayor, en su área Gerociencia, nos habla como cuidarnos de joven para tener una longevidad sana. 5: Rehabilitación, es el área en la que actuamos cuando los cuatro anteriores así lo ameritan. Esto es básicamente mi consulta, y me apasiona. También les diré que con todos los diplomados que he efectuado durante mi vida, me apoyo para asistir mejor a mis pacientes, como Tanatología, Hipnosis clínica Ericksoniana, algunas materias de terapia familiar, para entender el área sistémica del paciente, muy importante, así como otras áreas que me ayudan para tener mejores herramientas en mi atención que les brindo, por supuesto con la calidez y calidad que ustedes se merecen. Iniciaré la segunda parte con una serie de artículos sobre el trauma oclusal, lo que conlleva.

El estrés en la práctica odontológica, el estrés lo sufrimos todos, por la vida misma, por nuestra forma de ser, por problemas reales, o sugestivos, y esto nos va a llevar a tener respuesta en nuestro organismo. Como lo hemos escuchado reiteradamente, el cuerpo grita cuando el alma calla. Esta manifestación se presenta en todas las edades de la vida. Es muy importante escucharnos, observar a sus hijos pequeños o a sus familiares. Actuar en ayudarnos por diferentes medios, ya sea respiración, meditación, ejercicio, sueño, pero actuar.

El sistema estomatognático es la combinación de todas aquellas estructuras, sistema nervioso, y órganos que tienen una participación en el habla y en la masticación y deglución de la comida y bebida, su ubicación está en la región craneofacial, en la cavidad oral, es uno de los que más refleja el estrés de una persona de múltiples formas. De muy diversas formas, dolores musculares, ruidos articulares, tronidos articulares, dolores de oído, fatiga al hablar, dolores de espalda, cuello, brazos, cabeza. Consúltenos, podemos ayudarlo. Su salud en general es muy importante y recuerde que está muy relacionada con la salud oral.