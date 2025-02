su salud oral

DÍA DEL ODONTÓLOGO

La Odontología es la especialidad médica que se encarga del diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades del aparato estomatognático, (esto incluye los dientes, encía, la lengua, el paladar, la mucosa oral, las glándulas salivales y otras estructuras anatómicas implicadas, como los labios, amígdalas, oro faringe y la articulación temporomandibular. La Odontología, a pesar de su juventud como carrera independiente, se conoce la existencia desde tiempos remotos, cuyas patologías han afectado a la humanidad desde sus mismos orígenes. Se inició en el año 3000 a.C. con los médicos egipcios que incrustaban piedras preciosas en los dientes. Los incas y los aztecas tomaron los métodos de los mayas para la reconstrucción de piezas dentales. La historia de la odontología se divide en tres etapas diferentes y bien marcadas. La primera conocida como extraccioncita que es la primigenia y más elemental. La segunda etapa restaurativa que se hace fuerte en la preservación de las piezas dentarias, y la tercera y última etapa de la prevención que es la vigente. La odontología actual es amplia e integral, considera a la cavidad oral, no de una manera aislada, sino en relación con la totalidad del ser. Los pacientes son vistos como un ser biológico, con emociones, pensamientos y sentimientos, ya que no podemos tratar solo una cavidad oral. Cada día se ha demostrado la importancia tan grande que tiene la salud bucal en relación a la salud general, cualquier infección bucal es suficiente para causar problemas en el resto de nuestro organismo, es por eso muy importante tener una boca sana. Es indudable que la ansiedad y los miedos dentales afectan negativamente a la promoción y la viabilidad del tratamiento odontológico y, por ende, repercuten de forma desfavorable en la salud dental de la población. Es pertinente subrayar que la gente debería tener siempre un Dentista, el Dentista Familiar, que le pueda resolver de una manera eficaz, científica y gentilmente la mayoría de sus problemas bucales. La salud es integral, y así trabajamos en equipo con todas las especialidades de la medicina, ya que como dije anteriormente la salud oral es muy importante. La profesión odontológica, es hermosa, muy sensible, para ustedes los pacientes, también para los odontólogos, es hermosa, delicada, de servicio, de amor y de entrega. Los odontólogos tenemos muchas fortalezas, la sensibilidad les permite a muchos destacar en otro ámbito como la música, la pintura entre otros. Liderazgo, por lo general no trabajamos solos, se requiere un equipo de personas para ejercer la profesión. Así mismo lo ejercemos con nuestros pacientes, al dirigir ciertos movimientos en la consulta. La paciencia es otra de las fortalezas, es muy importante tenerla o buscar la forma de tenerla, hay tratamientos odontológicos que significan mucha destreza y mucha paciencia de nuestra parte, así mismo hay diferentes tipos de pacientes que requieren una atención especial. Se utiliza esta paciencia para transmitir a los pacientes, serenidad, calma, empatía. Así mismo la comunicación es otro de los factores muy importantes que se deben de tener, para reducir la ansiedad y estrés del paciente al llegar a consulta.