NUESTRA BELLA PROFESIÓN: ODONTOLOGÍA

Que es odontología, es la profesión que trata los órganos dentarios, cavidad oral, cabeza, cuello, muy importante, ya que con esto permite que coman, hablen, sonrían, mastiquen. Recuerden que las funciones del aparato digestivo inician en la boca.

Se acerca el Día del Dentista, y si lo festejamos, porque es una profesión muy hermosa, complicada, difícil de entender para muchos. Es un profesional de servicio, y trabajar con personas, ya que cada ser es individual, en ocasiones se vuelve problemático. Intervienen muchos factores, criterios, personalidades, empatía, momentos de la vida de cada ser, así como preferencias de tratamientos, el valor que se le da, tipo de padecimientos. Modas de materiales, modas en la sociedad, criterio del profesional, problemático, por muchos aspectos, no todos piensan igual, en salud, las respuestas no son iguales, económicamente no todos pueden hacer lo que les gustaría, ya que están limitados de dinero, de tiempo, etc. Tratamos de esforzarnos en mantenernos al día, y, sin embargo, algunas veces tenemos yatrogenias, o sea errores que cometemos, si uds. supieran cómo nos pesan, cómo nos duelen, tratamos de rectificarlo, y hay algunas personas divinísimas que nos comprenden, somos humanos, pero otras que nos señalan nos critican duramente. Solo el que no trabaja no tiene errores. Lo más común que nos acontece es el cariño que sentimos con nuestros pacientes, que nos dan el honor de tratarse con nosotros. Otra es la preocupación que tenemos por su salud oral, esta es real, nuestro interés no solo es económico.

Hay muchas especialidades en Odontología, lo importante es que usted tenga su odontólogo de confianza, de cabecera, como su médico, y remitirlo con el adecuado cuando así se requiera. Hay pilares básicos en la salud oral, prevención es uno de los más importantes, acudir con el odontólogo, aunque usted considere que no lo requiere, porque no le duele nada, para su valoración, cuando menos una vez al año, lo adecuado es dos, y si su odontólogo le recomienda ya será como se lo indiquen. Prevención abarca muchas cosas, ejemplo problemas en la encía, usted se da cuenta de que trae problemas porque trae sangrado, o se le inflama, pero si no tiene estos padecimientos puede de cualquier forma estar con problemas, ya que es una enfermedad silenciosa, y el periodonto, el tejido que cubre los dientes es muy importante cuidarlo. Dentro de la prevención, valoramos sus tejidos orales, paladar, lengua, encía, cuello, cara, para detectar que no haya lunares, manchas, problemas a futuro de cáncer oral. Higiene, todos creemos que nos cepillamos bien los órganos dentarios, y escuchamos, "yo si me cepillo los dientes" y se les demuestra que hay fallas, con la higiene y esto nos va a traer problemas de caries, caries profunda que posteriormente requerir tratamientos de endodoncia, repito por falta de una buena higiene habrá problemas periodontales. Prevención también es cuidar los hábitos orales, masticar hielo, utilizar los dientes como herramienta, comer cosas exageradamente duras. Otro pilar básico es Trauma Oclusal, apretamiento y o rechinamiento de dientes, este ocasiona muchas molestias en los músculos de la cara, al grado que acuden con otros médicos porque consideran que no compete al Odontólogo, se contractura los músculos del cuello y de la espalda, fracturar órganos dentarios, los desgastan, fracturan los tratamientos ya realizados, hacen espacio entre los dientes, empaquetándose los alimentos, este no se trata simplemente con un guarda oclusal, es necesario valorar varios puntos, entre ellos la postura. La Estética, es un rubro muy amplio, el cual lo trataré en otro artículo.