Sigue sin conformarse el Consejo de Medio Ambiente en Torreón

En lo que va de la administración municipal no se ha conformado el Consejo Consultivo de Medio Ambiente, un organismo que es importante por la representatividad de todos los sectores y las acciones que se impulsaban para el cuidado de la ecología y orientadas a la sostenibilidad.

Una de las tareas que está pendiente es concretar la ampliación del Centro de Verificación Vehicular y, con ello, hacer efectiva la obligatoriedad de todos los propietarios de vehículos automotores a llevar sus unidades a la revisión ecológica.

El representante de la agrupación Pro Defensa del Nazas, Francisco Valdés Perezgasga informó que durante la pasada gestión municipal este consejo sí permaneció activo, pues se efectuaron varias sesiones en las que los distintos sectores manifestaron su interés y preocupación por problemáticas relacionadas con el medio ambiente.

Sin embargo, desde enero que inició la administración 2025-2027 no se ha hecho el llamado a dichos sectores para renovar la integración, con representantes de empresas, universidades, la sociedad civil, así como la Dirección General del Medio Ambiente (DGMA) y la Comisión de Ecología del Cabildo, que preside el regidor de oposición Gabriel Francisco Pedro.

“Tenemos un grupo de chat que era del consejo, pero ya no tiene relevancia porque actualmente ya no somos consejeros, la autoridad municipal debe convocar a un nuevo nombramiento, pero creemos que no hay voluntad para hacerlo”, indicó el ambientalista.

Francisco Valdés dijo que la obligatoriedad de la verificación ecológica vehicular cobra relevancia, considerando que en los últimos diez años se ha incrementado hasta un 25 por ciento el parque vehicular en la ciudad.

Además, es importante por los altos índices de contaminación y mala calidad del aire, que los mismos sistemas de monitoreo de la DGMA han arrojado en determinados días del año.

El ambientalista señaló que el Centro de Verificación cuenta con pocas máquinas y no se da abasto siquiera para atender a los taxistas y demás unidades del servicio de transporte, a quienes se exige cumplir con ese trámite para renovar las licencias o mantener las concesiones.

Señaló la importancia de que todos los dueños de unidades automotores cumplan con esta obligación, a la par de que se cuente con el Consejo de Medio Ambiente, pues a través de este organismo se pueden canalizar iniciativas encaminadas a que se promuevan alternativas para la movilidad de las personas, como una mejora integral al servicio de transporte público, la construcción de ciclovías, entre otras medidas.

“Son acciones necesarias, teniendo en cuenta que siempre se han privilegiado las obras para los coches, cuando deberían promover el uso de otros medios de transporte, está comprobado que conducir genera estrés y sedentarismo, la condición ideal para las enfermedades cardiovasculares; unas 18 mil personas mueren cada año en nuestro país por siniestros de tráfico y otro tanto por mala calidad del aire”, sostuvo.