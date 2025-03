Siempre es un desafío México: Pimpinela alista visita a La Laguna

Para los integrantes de Pimpinela, México ha sido primordial en su carrera, y es que en los ochenta causaron revuelo con sus canciones. Aunque el tiempo pasó, siguen enamorando a sus fans y sumando a otros más de las nuevas generaciones.

Es justo en Tierra Azteca donde Lucía y Joaquín Galán comenzarán su nueva gira denominada Noticias del Amor, que les servirá para conocer la Comarca Lagunera, pues vendrán el 8 de marzo con dicho espectáculo.

Los hermanos ofrecieron una entrevista exclusiva a El Siglo de Torreón vía Zoom desde su natal Argentina. La charla inició hablando de esa conexión que tienen con la República Mexicana.

" Siempre es un desafío México porque es el país donde todo mundo quiere entrar. Desde los ochenta la gente de nuestra compañía nos decía: 'Hay que tener un lugar en México' y nosotros, por suerte, desde el comienzo, México nos abrió las puertas con aquella canción de Olvídame y pega la vuelta.

"Luego vinieron otras que fueron marcando nuestro estilo como A esa, Dímelo delante de ella, Me hace falta una flor o Por ese hombre. Procuramos ir seguido a México porque las relaciones de amistad tan grandes hay que cultivarlas", comentó Joaquín.

El también cantante mencionó que les emociona conocer la Región Lagunera con dicho espectáculo musical.

"Estamos entusiasmados. Vamos a cantarles en el Coliseo los temas que ustedes ya conocen y otros nuevos, como el que acabamos de lanzar, que se llama La trampa", reveló.

En ese sentido, Lucía comentó que no tiene ni la menor duda en que La Laguna los va a sorprender.

"Nos encontramos muy ansiosos, hay expectativas de llevarles esta gira maravillosa. Esperamos y podamos conocer varios sitios de Torreón porque luego vamos con poco tiempo a las ciudades".

Por otro lado, la cantante se mostró orgullosa del legado musical que tienen , y es que una gran parte de sus melodías forman parte del soundtrack de vida de muchas personas.

"Son melodías que nos han acompañado a lo largo de la vida. Forman parte de bastantes historias personales de personas de México y de otros países. Estamos felices de llevar nuestra música de generación en generación".

SUS REFERENTES MUSICALES

Evidentemente, sus rolas son escuchadas por audiencias de todas lados, pero en la charla con El Siglo se les preguntó sobre los intérpretes de la música que ellos escuchan.

"En mi caso tengo referentes como Los Beatles. De este nuevo milenio me gustan Bruno Mars o Adele", contó Joaquín y Lucía respondió: "Soy fanática de Bette Midler, Celine Dion, Lady Gaga. Conocí a Juan Gabriel o Armando Manzanero, grandes estrellas".

Y hablando de las grandes estrellas, Pimpinela lamentó las muertes de Dulce y Leo Dan, ocurridas el 25 de diciembre de 2024 y el primero de enero del año en curso.

"Tuve la oportunidad de cantar con Leo Dan en el programa Laten corazones y con Dulce trabajamos en un concierto en México. Nos dejaron una carrera increíble. Aprender a vivir significa también aprender a saber que algún día nos tendremos que ir. Gracias a Dulce y Leo Dan por todo lo que nos dieron", opinó Lucía.

En las canciones de los ochenta, no era tan común que sus temáticas reflejaran el empoderamiento femenino; sin embargo, en el caso de Pimpinela, sí ocurría este objetivo, algo de lo que se siente orgullosa la hermana Galán.

"Yo desde los ochenta vengo recreando un personaje donde era poco común en la realidad, donde la mujer se plantaba y decía que algo no le gustaba o que no iba a tolerar una infidelidad o traición. Les cuento que la palabra empoderamiento no me agrada mucho porque los extremos no me gustan.

"Me parece que nosotras debemos trabajar y ganarnos un lugar y el hombre debe entenderlo y aceptarlo. Cada uno tenemos nuestros derechos, quizás los nuestros estaban desplazados, nos estamos acomodando y en algún momento vamos a llegar a algo equilibrado, porque si no, también luego nosotras no nos vayamos a ir por otros lados y terminemos realizando lo mismo que no nos gusta que nos hagan".

Los cambios que ha sufrido la industria musical en las últimas décadas no les han asustado a los miembros de Pimpinela y es que, según relató Lucía, ellos han sabido evolucionar.

"En casi 42 años de carrera hemos tenido que cambiar muchas veces y hemos tenido que adaptarnos en diversas ocasiones en la manera de hacer entrevistas o lanzar canciones. Hemos pasado de discos de LP a lanzamientos digitales.

"Nos adaptamos, nos rodeamos de gente joven que esté capacitada con el fin de que nos dé conocimientos. Nos encanta ver cuando niños o jóvenes nos imitan o sacan videos en TikTok con nuestras canciones".