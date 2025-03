Jaque mate

Claudia Sheinbaum, 3.03.2025

De nada sirvió que las amenazas de Donald Trump sobre los aranceles se hubieran repetido tantas veces. Tampoco que un día antes la presidenta Sheinbaum haya dicho que su gobierno tenía varios planes para enfrentar la situación. Prefirió aplazar hasta el domingo al mediodía, en el Zócalo capitalino, el anuncio de la respuesta, aunque sugirió que podría recurrir a "medidas arancelarias y no arancelarias". Añadió que este próximo jueves 6 de marzo tiene programada una llamada telefónica con Trump. "Esperemos que sí se dé la llamada, porque siempre el diálogo ayuda y más el diálogo bilateral de dos presidentes de países vecinos". Eso explicaría, quizá, la decisión de no responder de inmediato a los aranceles.

Justin Trudeau ha mostrado una actitud más agresiva. Canadá impuso de inmediato aranceles de 25 por ciento a bienes estadounidenses con valor de 155 mil millones de dólares anuales, aunque escogió productos fácilmente reemplazables en Canadá o en los mercados internacionales para disminuir el daño a los consumidores canadienses. "No hay ganadores en una guerra comercial", declaró molesto ayer. A los ciudadanos de la Unión Americana les dijo: "Su gobierno ha decidido poner en riesgo empleos estadounidenses". Descartó el argumento de Trump de que los aranceles son necesarios para detener el flujo de fentanilo a Estados Unidos, porque menos del 1 por ciento de la droga llega desde Canadá.

Sheinbaum también se mostró molesta ayer, pero más por las acusaciones al gobierno de México de ser cómplice del narcotráfico. La Casa Blanca afirmó en un comunicado: "Las organizaciones mexicanas de narcotraficantes, máximos traficantes de fentanilo del mundo, operan sin problemas gracias a una intolerable relación con el gobierno de México". La presidenta respondió ayer: "La Casa Blanca publicó un comunicado ofensivo, difamatorio y sin sustento sobre el gobierno de México que negamos rotundamente y condenamos categóricamente".

Entiendo la precaución de la presidenta ante una posible guerra comercial. Nuestro país es muy dependiente de Estados Unidos para la exportación, que en 2024 fue el destino de 83.1 de nuestras exportaciones (Banxico). México es el segundo mercado más importante para los productos estadounidenses, después de Canadá, pero aun así solo recibimos 16.2 por ciento de las exportaciones de Estados Unidos (US Census Bureau).

Una guerra comercial abierta con la Unión Americana sería desastrosa para México por otras razones. Si bien el expresidente López Obrador y la presidenta han afirmado que México está buscando la autosuficiencia en productos esenciales, las propias políticas gubernamentales la han hecho imposible. Por la prohibición del fracking, importamos 72 por ciento del gas natural pese a tener grandes yacimientos en el norte del país (Secretaría de Ciencia, SECIHTI). En parte por la prohibición del cultivo de maíz transgénico, México es el segundo importador de maíz del mundo, detrás de China (Statista). Se calcula que en 2024 importamos 23 millones de toneladas, principalmente maíz amarillo transgénico estadounidense.

Entiendo la necesidad de mostrar "serenidad y paciencia" ante un gigante económico gobernado por un presidente que decide por ocurrencias y no entiende cómo funciona la economía. Ya en México hemos tenido experiencia del daño que pude hacer un gobernante con este perfil. Pero también es claro que este es el momento de tomar medidas que nos vuelvan más independientes en lo económico. No lo lograremos si seguimos castigando a nuestros productores con prohibiciones que no están sustentadas en la ciencia ni en las mejores prácticas internacionales.

MERCADOS

Por segundo día consecutivo cayeron ayer fuertemente las bolsas internacionales por los aranceles de Trump. El peso mexicano perdió también terreno, pero no tanto. Los inversionistas saben que los aranceles son una pésima idea, pero algunos fondos ya estaban buscando ayer gangas para comprar.