Secretario de Gómez Palacio demanda a regidor Armando Navarro, formaliza denuncia ante la Vicefiscalía

El secretario del Ayuntamiento de Gómez Palacio, Vicente Reyes Solís, informó al Cabildo en pleno, durante la sesión de este jueves 13 de marzo, que ya demandó ante diferentes instancias al regidor de Morena, Armando Navarro Gutiérrez, por llamarlo "Empleado". Por su parte, Navarro aseguró que el término no es peyorativo.

"Yo sí quiero hacer del conocimiento… Hay un dicho que alguna vez alguien me enseñó, que dice ' el que avisa no es traidor'. Ahí está la queja, no solo ante la Contraloría, está es la queja que he presentado contra el Comité Estatal de Morena. Hay otra frase que dice 'que a todo gran poder recae una gran responsabilidad'. Ningún funcionario público aunque se autoerija como la autoridad máxima de algún lugar puede estar por encima de la ley", aseguró el secretario del Ayuntamiento, Vicente Reyes. El secretario del Ayuntamiento aseguró que además formalizó la denuncia ante la Vicefiscalía.

"Les comunico también que he presentado una denuncia penal en la Vicefiscalía por la responsabilidad que le resulte. Les comunico también que he presentado una demanda civil por daños; por la discriminación, y por el lenguaje soez usado contra su servidor. No sé si vaya a pegar o no, pero la demanda ahí está presentada. Yo lo dije, aquí en su momento, yo no soy un hombre que hable nomás por hablar. Yo actué conforme a los elementos y las armas que me da la ley y afortunadamente yo no tengo que gastar en abogados. Yo soy abogado. Es cuanto por mi parte, señor regidor", comentó Reyes ante el Cabildo.

El regidor de Morena, Armando Navarro, dijo al Cabildo que no lo considera una supremacía sino algo contemplado en la ley. "El presidente municipal, los síndicos y regidores no son subordinados del ayuntamiento o de la Contraloría Municipal, sino que ejercen un cargo de representación ciudadana, con funciones autónomas", comentó Navarro.

Mencionó que el poder que tiene el Cabildo y los regidores como representantes de la ciudadanía es algo posible, porque los ciudadanos se los otorgan.

"Somos una democracia representativa. En otras palabras, nosotros somos trabajadores de ellos, sus representantes, sus empleados. Yo no utilizo ese concepto peyorativamente, porque yo mismo me digo y les digo que soy su empleado, y estoy para servirles... Fíjense nada mas. A mí me amenaza de muerte (el secretario) y él por decirle empleado pone una queja. Claro, va a ser su palabra contra la mía", acotó Navarro.

Posteriormente una regidora que no había solicitado previamente el uso de la voz, interrumpió al regidor, Armando Navarro, y le solicitó no hablar más de este tema.

Después de ello, la regidora de Morena, María Elda Nevarez, solicitó la palabra para expresar: "¿Quién lesiona más el orden, el que está hablando o el que interrumpe sin su autorización? Lo dejo así". Posteriormente concluyó la sesión de Cabildo.

Antecedente

Fue el 13 de febrero de este año, que en el punto de Asuntos Generales de la sesión ordinaria de Cabildo, el secretario del Ayuntamiento, Vicente Reyes, hizo el señalamiento público de sentirse discriminado porque el regidor de Morena, Armando Navarro, lo ha llamado "empleado", mientras que por su parte, Navarro, aseguró que Reyes lo amenazó de muerte en una ocasión.

"Van 3 veces que en un tono despectivo y discriminante, el señor me ha llamado empleado", dijo el secretario ante el Cabildo en pleno y consideró esto como un acto de discriminación hacia su persona: "No creo correcto que se dirija a mí de esa manera y entonces voy a actuar en consecuencia", advirtió Reyes.

La respuesta del regidor Navarro fue: "Quiero compartirles que en cierta ocasión, que me citó en sus despacho para reclamarme el que yo había dado a conocer públicamente que la Secretaría del Ayuntamiento registra 83 millones de pesos anuales, en el año pasado, ahí me amenazó de muerte, quede claro, he sido amenazado por el secretario del Ayuntamiento. Esto lo voy a pasar a Gobernación", señaló el regidor de Morena, Armando Navarro.

A lo anterior, el secretario del Ayuntamiento sonrío ligeramente y dijo: "Bien. Ese es otro delito, ese es otro delito... Muy amable, regidor. Solo, me da los materiales", acotó el secretario, quien de inmediato dio por clausurada la sesión.

¿QUÉ DICE LA LEY?

De acuerdo con la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, el cargo de secretario del Ayuntamiento no es un cargo de elección popular, como en el caso de presidentes, regidores o síndicos que integran el Cabildo. En cada administración municipal, el secretario del Ayuntamiento será nombrado por el presidente (a) municipal y ratificado por el Ayuntamiento (a través del Cabildo).

El Artículo 24 señala: "Cada Ayuntamiento tendrá un secretario, un tesorero o su equivalente, y los demás servidores públicos y empleados que señala esta Ley, el reglamento interior y el presupuesto de egresos".

En el caso de presidentes, síndicos y regidores, la ley indica que pueden participar en las sesiones con derecho a voz y voto, mientras que la figura de secretario del Ayuntamiento tiene derecho a voz pero no a voto. No obstante, el secretario del Ayuntamiento tiene múltiples facultades, entre ellas la de auxiliar al presidente municipal (presidenta en este caso) en la conducción de la política interior del municipio, citar a las sesiones de Cabildo, formular las actas de sesiones del Ayuntamiento y asentarlas en los libros correspondientes y según el Artículo 83 de la misma ley:

"El Ayuntamiento podrá remover libremente o suspender temporalmente al Secretario por causa justificada, oyéndolo en defensa".

Según el Artículo 43, compete al presidente municipal, ejecutar los acuerdos del Ayuntamiento y carecen de facultades de autoridad directa y de ejercicio de jurisdicción, tanto los ayuntamientos como cuerpos colegiados, así como los regidores y el síndico.

"Es obligación del síndico y los regidores, poner en conocimiento del Ayuntamiento las omisiones o irregularidades que adviertan a la administración municipal, a fin de que se tomen los acuerdos correspondientes", cita el mismo Artículo.