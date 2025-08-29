Coahuila Ganaderos de Coahuila Seguridad Coahuila PRI Monclova empleos

Se reúnen ganaderos de San Buenaventura con funcionarios de gobierno estatal

SERGIO RODRÍGUEZ

La Asociación Ganadera local de San Buenaventura, integrante de la Unión Ganadera Regional de Coahuila, sostuvo una reunión de trabajo con autoridades de la Fiscalía General del Estado, donde se acordó reforzar la seguridad mediante tecnología y estrategias preventivas.

El Fiscal Federico Fernández Montañez destacó que se integró un grupo de comunicación directa con productores y autoridades, en el que se incluirán representantes de municipios de la Carbonífera.

Explicó que se utilizará una aplicación digital que permite monitorear en tiempo real las guías y traslados de ganado, herramienta supervisada directamente por el gobernador del estado.

Además, se anunció la instalación de cámaras inteligentes con reconocimiento facial en puntos estratégicos solicitados por los productores, lo que reforzará la vigilancia y el control de accesos.

Prevención en temporada de caza y ranchos energéticos


El funcionario explicó que las medidas no solo se enfocan en la seguridad ganadera, sino también en los ranchos energéticos y durante la próxima temporada de caza en la región.


Subrayó que actualmente no existe una alerta roja en el tema, ya que los incidentes reportados en días pasados fueron menores y los responsables ya están detenidos.


La estrategia busca adelantarse a posibles problemáticas mayores mediante acciones preventivas que permitan tranquilidad a ganaderos y propietarios de ranchos en diferentes municipios del estado.


Vigilancia aérea y recorridos policiales


Fernández Montañez informó que se intensificarán los recorridos en brechas rurales con apoyo de vigilancia aérea, donde un helicóptero sobrevolará las zonas para reforzar la presencia de seguridad.


En las próximas semanas también se establecerán trazos de patrullaje para que la policía realice rondines permanentes en rancherías y áreas rurales que requieren mayor supervisión.


Participación ciudadana y líneas de reporte


El representante recordó a los ganaderos y asistentes que se habilitó un número telefónico directo, 8446759809, para reportar cualquier actividad sospechosa relacionada con robo o sustancias ilícitas.


Precisó que a esta estrategia se han sumado decomisos de alrededor de 350 kilogramos de droga y la detención de al menos 180 personas en diferentes regiones.


Finalmente, señaló que en las próximas semanas se incorporará al grupo de comunicación a más ganaderos que no pudieron asistir, a fin de mantener una coordinación permanente.


               
               


               

               
               

               
               
               
elsiglo.mx