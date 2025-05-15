Se 'desahogan' empresarios con candidatos de Gómez Palacio

Las reuniones con candidatos a la alcaldía que organiza la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) de esta ciudad, han servido de desahogo para los empresarios, que cuestionan el rezago, ausencia y mala calidad de obras y la falta de inversiones.

"Veamos cuántos puentes vehiculares hay en Durango y cuántos tenemos aquí; el que se hizo en la 5 de Mayo es un mugrero, ¿por qué a nosotros nos dan mugrero y lo aceptamos?", se preguntó Gerardo Lozano durante el encuentro con el candidato a la alcaldía por el partido Movimiento Ciudadano, Omar Castañeda González.

En su polémica intervención, el empresario señaló la ausencia de calidad en esa obra, la última que ha desarrollado el gobierno estatal en Gómez Palacio, que por cierto se proyectó desde la pasada administración de José Rosas Aispuro Torres, y fue hasta la actual cuando se terminó y puso en funcionamiento.

Consideró también que pese a la cercanía, no hay punto de comparación entre esta ciudad y Torreón, donde hay un crecimiento constante, con la construcción de centros y plazas comerciales, obras de movilidad y llegada de nuevas empresas.

Otro de los asistentes se unió a la autocrítica y opinó que la plaza principal de Gómez Palacio está convertida en una "plaza de rancho", donde se organizan festivales populares que bien podrían concentrarse en determinadas colonias y darle a ese espacio público otro concepto, que resalte la identidad.

El presidente de Canacintra, Pedro Aguirre, dijo que estas comparecencias se llevan a cabo "porque sabemos de la necesidad de trabajar en conjunto y de plantear las inquietudes de la iniciativa privada; estamos en una comunidad donde sabemos de la responsabilidad como empresarios, pero también del interés en participar en las decisiones sobre cómo y en qué se invierten esos recursos", según manifestó.

Destacó que la seguridad deberá ser prioridad para quien encabece la próxima administración municipal.

PRESENTA CIUDAD GOBIERNO

El candidato al alcaldía por el partido Movimiento Ciudadano, Omar Castañeda González presentó a los empresarios de Canacintra el proyecto de Ciudad Gobierno, para lo cual llevó una maqueta donde se ilustra cómo habrá de quedar.

Como parte de las comparecencias de los candidatos a la alcaldía, que se llevan a cabo por iniciativa de este organismo, el abanderado de MC habló de dicha propuesta y señaló que se concentrarán todas las dependencias públicas en un solo lugar, la presidencia municipal.

A un lado se construirá un estacionamiento elevado, todo lo cual tendrá un costo de 2 mil millones de pesos, a ejecutarse en los tres años de gobierno, en caso de resultar electo.

Castañeda escuchó las peticiones, recomendaciones y hasta reclamos de la iniciativa privada, que se centraron en la atención a los servicios básicos, mejoramiento en las calles y banquetas, agilidad en los trámites gubernamentales, entre muchos más.

El candidato emecista dijo que se busca revertir el deterioro de la infraestructura carretera, lo que inhibe el desarrollo, la inversión y la atracción de inversiones nacionales y extranjeras; habló también de atender la seguridad, eliminando la agrupación GORI y los operativos de alcoholemia, para sustituirlos por una estrategia de prevención y protección, la creación de la policía vial con una visión de servicio profesional de carrera, para acabar con las extorsiones a los ciudadanos.