Santos Laguna: Esta es la dura baja que sufrirá Tigres para el partido de la Jornada 8

Santos recibe a Tigres en el Estadio Corona, aunque el conjunto auriazul podría tener una baja en su defensa, que es clave en su alineación.

Jornada 8, ¿quién es el jugador del conjunto universitario que no jugaría contra Santos. [Especial]

EL SIGLO DE TORREÓN

Santos Laguna se enfrentará a Tigres este sábado 30 de agosto a las 07:00 p.m. en el Estadio Corona, el encuentro forma parte de la Jornada 8 del Torneo de Apertura 2025

Santos llega al encuentro con 7 puntos en la tabla de posiciones, mientras que Tigres suma 10 puntos; sin embargo, el conjunto felino podría contar con una dura baja en su escuadra. 

¿Quién es el jugador de Tigres que estaría de baja para el partido contra Santos Laguna?

El jugador que podría estar de baja para el encuentro contra el conjunto lagunero es Joaquim Pereira, defensor central de Tigres, quien durante el partido contra Mazatlán salió en camilla debido a una lesión en la cabeza durante el partido.




En su cuenta de Instagram el jugador compartió a días de la lesión:




"Durante el último partido, sufrí un golpe en la cabeza y como precaución médica necesitaba salir del campo inmediatamente. Hice los exámenes y seguimiento en el hospital. Afortunadamente, mi estado de salud es estable y no presento ningún riesgo mayor, pero seguiré bajo observación y siguiendo el protocolo de recuperación recomendado. ¡Gracias a todos por sus mensajes de apoyo!"




Debido al protocolo de conmoción de la Liga MX se esperaría que Pereira no juegue durante en partido contra Santos Laguna, ya que este estipula que, en caso de que un futbolista salga por dicho protocolo, deberá tener reposo total y estar sin actividad en ningún tipo con el club durante 7 días.

Guido Pizarro confirma que Joaquim Pereira si viajará a partido contra Santos Laguna


A pesar del protocolo de conmoción, Guido Pizarro, estratega del cuadro de la UANL compartió en conferencia de prensa: “Sí, lo vamos a llevar, lo bueno es que está bien. Ya se ha recuperado bien y los últimos días ha entrenado con normalidad, que eso es importante”.


No se sabe con certeza si Joaquim Pereira formará parte del 11 inicial o entrará como suplente en el partido contra Santos Laguna, pero se aclaró que estará junto a sus compañeros de Tigres en el partido que el equipo jugará como visitante.


               
               


               

               
               

               
               
               
Escrito en: Tigres Santos Laguna Liga MX Joaquim Pereira Futbol

               


