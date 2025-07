Ricardo Mejía y Guillermo Anaya debaten ley espía, huachicol y La Laguna

Durante un debate organizado por El Siglo de Torreón, los diputados Ricardo Mejía Berdeja del PT y Guillermo Anaya Llamas del PAN, confrontaron sus posturas sobre las recientes reformas en materia de seguridad y vigilancia, abordando temas como la llamada “ley espía”, el papel del Ejército en tareas civiles, así como los operativos contra el huachicol y la situación de la seguridad en Coahuila.

El debate se centró en los cambios legales impulsados desde el Congreso y sus implicaciones en la actuación de las autoridades, a lo largo del diálogo, se discutieron temas como la recopilación de datos sin orden judicial, el uso de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública y los resultados de los operativos contra el robo de combustibles en el estado

Berdeja y Anaya sobre la "Ley Espía"

Ricardo Mejía justificó la reforma como una medida para reforzar la capacidad del Estado frente al crimen organizado. “Lo que estamos fortaleciendo son las facultades de investigación, te lo digo porque yo fui subsecretario de Seguridad Pública, a mí me hubiera encantado tener este basamento legal”, expresó.

Añadió que herramientas como la geolocalización en tiempo real y el registro obligatorio de usuarios de telefonía son necesarias para combatir delitos como la extorsión, el secuestro y el robo.

En contraste, Guillermo Anaya alertó que estas reformas abren la puerta a la vigilancia sin control judicial. “Ya no hay ese control judicial, es decir, pueden pedir todos estos datos sin orden judicial, y ahí es donde nosotros decimos, tiene que haber un control”, dijo, señaló que se vulneran los derechos de los ciudadanos al permitir el acceso a datos personales sin la intervención de un juez.

Guardia Nacional, Ejército y Autoridades Municipales en el tema de seguridad

Mejía defendió además la integración de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, afirmando que es “todo un paquete de iniciativas, de entrada se reformó la Constitución Política del país para darle nuevas facultades a la Secretaría de Seguridad, facultades de investigación y facultades de inteligencia, la Guardia Nacional pasa a control de la Secretaría de la Defensa Nacional”.

Sobre el papel del Ejército y Guardia Nacional en tareas civiles, Anaya criticó que se les estén entregando funciones que corresponden a las policías locales. “Mientras haya policías estatales y municipales preparados, capacitados y los fortalezcamos, no los abandonemos, porque la Guardia Nacional no puede con todos estos delitos y no pueden estar en las calles porque los militares tienen que estar preparados para hacer otras cosas”, subrayó.

Mejía Berdeja pone sobre la mesa decomisos de huachicol, Anaya lo cuestiona

Ambos debatientes abordaron también el problema del huachicol, Ricardo Mejía aseguró que el gobierno federal ha actuado con fuerza en operativos. “Aquí en Coahuila, yo quiero señalar porque no fue solamente el operativo de los 15 millones de litros en 129 carrotanques, antes, el primero de julio en un operativo se aseguraron cerca de 2 millones de litros de hidrocarburo, esto fue en Saltillo"

Anaya respondió que, si bien ha habido decomisos, no se ha informado quiénes son los empresarios o funcionarios implicados. “Le deja de entrar recursos al Gobierno pero además no hay detenidos, no hay un seguimiento de la UIF, de la Secretaría de Hacienda, del SAT, de la Marina, de las agencias portuarias de aduanas".

"Pues todos están coludidos, ese es el problema del huachicol fiscal, que todas las autoridades federales están coludidas y que hoy no hay ningún detenido ni recursos donde hayan confiscado cuentas millonarias”, cuestionó.

¿Una paz "narca"? Esto opinan los diputados

Mejía también acusó que en Coahuila hay una “paz narca” debido a la colusión entre autoridades, grupos criminales y drogas: “Y yo sí denuncio que en Coahuila hay una paz "narca", o sea Coahuila como en Sinaloa, antes, es que no hay homicidios, entonces pues hagan lo que quieran, ¿cristal?, somos el número uno en adictos al cristal per cápita, ¿huachicol?, están todos los decomisos de huachicol".

"Me acaba de reportar una empresa de seguridad privada que ya me autorizó poder usar su nombre y lo voy a hacer en estos días, donde ellos estaban custodiando una mercancía, logran que no se la lleven, llega la Policía Estatal y en lugar de ir por los delincuentes, detienen a los elementos y los querían consignar con un informe policial falso y afortunadamente el juez de control pues dijo, aquí no hay nada y los soltó".

Por otro lado, Anaya rechazó que exista una “paz narca” y afirmó que Coahuila mantiene mejores indicadores de seguridad que otros estados gracias a su modelo de coordinación.

"Yo sí veo una gran diferencia en Coahuila a estados como Sinaloa, como Zacatecas, como Michoacán o como Tabasco, donde pues perdieron la paz, la tranquilidad, y hoy en Coahuila estamos tranquilos y seguros, podemos ir a las en las carreteras de noche, transitarlas de sur a norte, y con tu familia o de negocios o por cualquier motivo".

Al cierre, ambos coincidieron en la necesidad de una estrategia integral, pero mantuvieron sus diferencias en torno al papel del Ejército y el respeto a las libertades civiles.