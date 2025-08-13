Revivirán Otro rollo con show en Torreón

Lo que parecía imposible se hará realidad y de qué manera.

Otro rollo volverá. Sí, leyó bien, pero no a la televisión, sino a través de un show en vivo que llegará a diversas ciudades de la República Mexicana y por supuesto la Comarca Lagunera no podía quedar fuera del itinerario.

Se llama Enrollados y se espera que sea un éxito en todas las plazas que visite.

La semana pasada circuló una imagen de un sillón de espaldas al Cristo de las Noas, la cual generó polémica en redes.

Algunas personas sí le atinaron, comentando que seguro vendría Otro rollo, mientras que otras pensaron que se trataba de una actuación de Julión Álvarez y Alfredo Olivas.

Adal Ramones retornará con el concepto que alcanzó la fama, acompañado ni más ni menos que de Yordi, Roxana Castellanos, Mauricio Castillo, Gabriela Platas y Eduardo España.

Ellos confirmaron las fechas, incluyendo la de La Laguna, en una rueda de prensa efectuada la mañana de ayer.

Adal, Yordi, Gabriela, Roxana, Eduardo y Mauricio vendrán el 21 de enero de 2026 al Coliseo Centenario de Torreón.

La venta de boletos comenzará el viernes 15 de agosto en Boletea y taquillas del Coliseo.

Se trata de una gira producida por One y Musicvibe, operada por Showcase Entretenimiento, empresa de entretenimiento 100 por ciento lagunera.

El espectáculo revivirá los segmentos que hicieron historia -El Monólogo, El Reportaje, La Caja, Cotorreando la Noticia, las parodias de Los Vázquez Boys y Los Mercury, y especiales como La Carrera de Botargas, La Pesera del Amor y El Gran Carnal-, ahora con una producción escénica de primer nivel, guiños nostálgicos y un lenguaje actualizado para conectar con nuevas generaciones.

Con más de 500 emisiones y un promedio de 10 millones de televidentes por programa en su época dorada, Otro Rollo marcó un antes y un después en la televisión.

Hoy, sus protagonistas suman más de 47 millones de seguidores en redes sociales, prueba de que la conexión con el público sigue intacta.

Serán solo 25 funciones en todo el país. No habrá segundas vueltas, ni extensiones de fechas. Es ahora o nunca para revivir, en vivo, el programa que definió una era.