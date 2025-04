Revisan seis amparos presentados por taxistas, piden no se les retire de circulación

Durante la semana anterior seis concesionarios de taxi presentaron igual número de demandas de amparo contra autoridades del gobierno local, en las que solicitaban que no se les retire de la circulación; argumentando una omisión por parte del ayuntamiento y de la dirección de Transporte Municipal por negarles el pago de refrendo de la concesión.

Juan Marcos Dávila Rangel, titular del Juzgado Tercero de Distrito del Poder Judicial de la Federación con sede en Piedras Negras, precisó que dichos juicios de amparo están en proceso y que al momento de la presentación de dichos recursos, se les otorgó la suspensión provisional de cualquier acto.

"Ese es el argumento que tienen para decir que no pueden realizar el trámite, porque no me lo permite el ayuntamiento, y solicitaron la suspensión de cualquier acto que pudiera perjudicarlos", puntualizó el juzgador federal.