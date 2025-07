Retiran tabaretes abandonados en sector Alianza y vigilan vendedores ambulantes en el Centro

Inspectores de la Dirección de Plazas y Mercados retiraron tabaretes que se encontraban abandonados en banquetas del sector Alianza, como parte de las acciones de reordenamiento y mejora de imagen urbana.

El titular de la dependencia, Víctor Ramos Galindo informó que ya se habían enviado notificaciones a los supuestos dueños para que atendieran las condiciones en que se encontraban dichos tabaretes, muchos de éstos en completo abandono, sucios, grafiteados y convertidos en focos de contaminación en plena zona comercial.

Al desatender los llamados, el personal de inspección fue instruido para proceder al retiro, con el levantamiento de las viejas estructuras metálicas, que tras desprenderlas del piso las subieron a una grúa para la disposición final como basura.

Ramos Galindo indicó que a la par, se trabaja en un levantamiento o censo para identificar el número exacto de tabaretes, remolques y otras estructuras que en su momento se utilizaron para la venta principalmente de alimentos, a través de permisos semifijos que ya no están operando, por lo que están convertidas en infraestructura en desuso, que estorba y contamina.

“El problema no sólo está en la zona Centro, es en toda la ciudad”, según indicó, tras señalar que en el caso de los puestos que se retiraron del sector Alianza, llevaban años sin ser utilizados e incluso muy probablemente los encargados hayan fallecido.

Una vez teniendo un padrón, se notificará a los posibles dueños hasta en tres ocasiones, y en caso de no tener una respuesta favorable se van a retirar.

Uno de los principales motivos para proceder al retiro será el que no hayan refrendado el permiso de este año; otro aspecto a considerar es que lleven meses sin operarlos.

El director de Plazas y Mercados dijo que en este operativo se incluyen más de 24 módulos que están sobre las calles Cepeda y Valdez Carrillo, los cuales también están abandonados o utilizados como bodegas, lo cual contraviene el reglamento dado que dichas instalaciones deben ser utilizadas por quienes están ocupando indebidamente las banquetas con mercancías.

Vigilan a ambulantes

Por otra parte, el director de Plazas y Mercados informó que se mantiene la vigilancia sobre los puestos ambulantes que ya no tienen autorización para ocupar las banquetas en la zona Centro, y quienes a pesar de ello insisten en colocarse.

Señaló que si bien ya no se les ha retirado mercancía como en días pasados, los inspectores les siguen exhortando a que no se instalen, pues desde el mes pasado ya no se renovaron los permisos temporales con los que venían operando.

El titular de la dependencia indicó también que el personal de inspección fue llamado a cumplir con su labor de forma equitativa, sin considerar a qué organizaciones pertenecen los vendedores ambulantes, pues la indicación del alcalde, Román Alberto Cepeda es hacer valer el reglamento, que establece que el Centro Histórico debe estar libre de este tipo de comerciantes.

