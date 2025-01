Reportes de violencia familiar se concentran en colonias del oriente y sur de Torreón

De acuerdo al diagnostico que elabora sobre violencia familiar, el Consejo Cívico de las Instituciones de la Laguna (CCI), los reportes siguen en aumento y son los sábados y domingos, después de las 6 de la tarde, en colonias del oriente y sur de Torreón, donde generalmente se reciben las llamadas.

El presidente del citado organismo, Marco Antonio Zamarripa González, explicó que, la georeferenciación que se está realizando, con la intención de promover estrategias integrales de prevención, para inhibir ese tipo de delitos, establecen que de agosto (mes en que se inició la medición) a noviembre del 2024, el C-4 ha recibido un total de 2 mil 300 llamadas por violencia familiar, lo que representa en promedio son 575 al mes y 19 reportes diarios, en tanto que por violencia de pareja suman mil 800 y 400 por violencia contra las mujeres, los cuales dijo son indicadores muy altos.

Agregó que, las estadísticas se las facilita el Centro de Control, Computo y Comando, (C-4), pero en la información que les entrega la Fiscalía del Estado son 2 mil 800 denuncias las que se han formalizado, de enero a noviembre del año pasado, lo que significa que, en promedio son 254 personas las que han acudido, que para animarse a denunciar, las víctimas probablemente tuvieron que pasar varios meses o años sufriendo cualquier tipo de violencia, además hay personas que todavía no se atreven ni siquiera llamar para solicitar la presencia de Seguridad Pública, por lo que desde luego que hay mucha cifra negra.

“Ciertamente aquí, (en Torreón) y en México, el delito o la causa penal más frecuente ya desde hace muchos años es el de violencia familiar. Esto hay que entenderlo como un reto integral en donde no solo se requiere la atención a las víctimas, que es importante, ya que hay espacios en donde se pueda llamar o atender algunos de estos delitos o conductas, hay que ponerlo en ese contexto, sin embargo creemos que este delito tiene consecuencias muy diversas, no solamente con las víctimas que sufren violencia, sino también con las familias, los niños que ven esta conducta y que en ocasiones es normalizada y en los agresores también hay consecuencias, porque pueden perder la custodia de sus hijos o pueden hacerse acreedores a una sanción económica o incluso hasta la cárcel, entonces eso también genera un daño al círculo familiar y tenemos que abordarlo desde muchas diferentes perspectivas”.

Zamarripa González, reiteró que, el diagnostico que se está haciendo es para, incidir en la creación de políticas públicas que permitan disminuir la incidencia, ya que insistió en que se debe de abordar en diferentes perspectivas, enfocarse más en el tema preventivo y no en el punitivo ya que con anunciar detenciones o castigos ejemplares para los agresores no se resolverá el problema.

“Yo creo que ese es el reto más importante, de apostar en el tema preventivo, que en ocasiones no se ve, se debe trabajar más en la raíz del problema, hay detonantes que también hay que identificarlos muy bien, porque puede ser el consumo de alcohol, de alguna droga, por temas económicos, familiares, sentimentales y cada sector tendrá sus diferentes dinámicas y eso es lo que hay que entender, el inicio de la cadena para detener ese comportamiento. Está bien que haya más refugios, que haya más espacios en donde las mujeres puedan denunciar pero creo que esa no es la solución, al final no se trata de atender a más mujeres, al contrario de cuantas menos se atienden”.