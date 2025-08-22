Repartidores destacan resultados en materia de seguridad vial en Torreón

Integrantes del Grupo Único de Repartidores Laguna, Asociación Civil (GURLAC) explicaron la importancia del uso de equipo de protección para motociclistas, y destacaron los resultados de la colaboración en materia de seguridad vial que se tiene con la autoridad municipal, a través de la Dirección de Vialidad y Movilidad Urbana.

Al participar en la reunión de la Comisión de Movilidad y Seguridad Vial del Cabildo, el presidente de la agrupación, Carlos Fabián Martell Banda rindió una explicación detallada sobre la protección que brindan elementos como el casco, guantes, botas de seguridad, rodilleras y chamarras.

Aclaró que estos artículos no únicamente son para fines estéticos, como pudiera pensarse, sino que cumplen la función de proteger y reducir el impacto en caso de que los motociclistas sufran alguna caída o accidente.

Resaltó que el casco es el principal elemento de protección, aunque también se ha resaltaron la importancia de adoptar los demás objetos con fines preventivos.

La reunión fue encabezada por el presidente de la comisión, el regidor Raúl Alejandro Garza del Valle, quien destacó las estrategias de seguridad vial que se han implementado desde la pasada administración, con la capacitación de más de 9 mil motociclistas en manejo preventivo y defensivo.

A través de los cursos, se ha formado a 322 generaciones, con la idea de fortalecer la seguridad de usuarios de este medio de transporte y reducir la incidencia de accidentes.

Garza del Valle resaltó además la entrega de poco más de mil 200 cascos , que han sido sorteados por el alcalde Román Alberto Cepeda González, con el propósito de facilitarles el acceso a este elemento de protección.

Parte de las estrategias implementadas por la Dirección de Vialidad y Movilidad Urbana es también el programa denominado "Jueves de biker's de pikes", el cual ha favorecido en la disminución de las carreras a alta velocidad que realizaban jóvenes al poniente de Torreón, donde exponían su integridad y la de los demás conductores.

El representante de los repartidores, destacó en su exposición la necesidad de conocer y aplicar conocimientos básicos como la forma correcta de subir a la motocicleta, las técnicas de frenado de emergencia, entre otras acciones fundamentales para reducir riesgos de accidentes.

Lo anterior forma parte de la novena sesión de la Comisión de Movilidad y Seguridad Vial, conformada además por los regidores: Ariana Neiroli Cervantes Zamarrón, Roberto Bernal Gómez, Karla Liliana Centeno Félix y Zazil Pacheco Pérez.