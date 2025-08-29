Reina Estatal del Adulto Mayor Coahuila 2025 es de Torreón

Coronan como Reina Estatal del Adulto Mayor 2025 a Tomasa Montoya Cleto, representante del DIF Torreón, elegida de entre 38 participantes de los diferentes municipios de Coahuila.

El evento estuvo encabezado por el gobernador del Estado, Manolo Jiménez Salinas, quien en su mensaje resaltó la invaluable contribución de los adultos mayores en la construcción de la grandeza de Coahuila, reconociendo su esfuerzo, sabiduría y el legado que representan para las nuevas generaciones.

“Gracias al trabajo, esfuerzo y dedicación de nuestros adultos mayores, que durante muchos años han trabajado para construir la grandeza de los 38 municipios de Coahuila” mencionó.

Por su parte, Selina Bremer de Cepeda, presidenta Honoria del DIF Municipal de Torreón, quien también estuvo presente en la ceremonia de coronación, felicitó a la nueva Reina Estatal del Adulto Mayor.

“Nuestra representante llevó con orgullo el nombre de Torreón, demostrando el ejemplo de lo que significan nuestros adultos mayores: un pilar fundamental en nuestras familias y en la sociedad”, dijo Bremer de Cepeda.

Por su parte, Marlene Martínez Valdez, directora general de DIF Torreón, recordó que actualmente Torreón también está representado dignamente en las Olimpiadas Nacionales de Oro para Personas Mayores, que se llevan a cabo en Zinacantepec, Estado de México.

“Reconocer a nuestros adultos mayores es reconocer la historia viva de nuestra ciudad, su legado y el ejemplo que nos inspiran día a día”, expresó la directora.

La elección de la Reina Estatal se realizó mediante una dinámica al azar en la que cada representante municipal recibió una flor acompañada de su chambelán. En este proceso resultó electa como princesa la señora Martina Briones, del municipio de Ramos Arizpe.

Con esta coronación, Torreón será la sede de la próxima edición de la ceremonia en 2026, teniendo la oportunidad de demostrar una vez más la hospitalidad, los valores y virtudes que distinguen a la gente del municipio.