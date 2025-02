Reforzarán seguridad en la frontera de Durango y otros estados

El gobernador de Durango, Esteban Villegas, declaró que, reforzarán las fronteras con los estados vecinos, por lo que se contemplan sobrevuelos de helicópteros y pidió a la ciudadanía a que no se alarme, ya que no se tratarán de operativos especiales, únicamente obedecen al reforzamiento de la estrategia de seguridad.

Recordó que, esa fue la petición que hizo en la reunión que recientemente sostuvo con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, por lo que también se asignará a más elementos de las corporaciones federales de seguridad para que evitar que los hechos que se registran en los otros estados “brinquen” hacia Durango.

Incluso afirmó que, en el caso de la Comarca Lagunera, el tema de la seguridad le preocupa mucho, ya que es un paso natural hacia otros puntos del país.

“Es el tema más importante para nosotros por el tema de las inversiones, Durango sigue estado en los primeros lugares en nivel de seguridad pues la idea es mantenernos ahí, mantenernos es bien complejo y como yo les digo solo por hoy, al rato puede pasar cualquier cosa, por eso estamos bien coordinados y con Omar, le pedí refuerzos en las fronteras, sobre todo de Sinaloa para que nos ayude a que no se nos brinque nada de lo que pasa allá hacia Durango”.

El mandatario estatal, resaltó que con Coahuila hay una excelente coordinación, particularmente con el Mando Especial y repitió que en el caso de la Laguna es fundamental reforzar la estrategia, ya que reiteró que es un paso fundamental, incluso mención que en la visita que hizo a la Ciudad de México coincidió con el general Eufemio Alberto Ibarra Flores, comandante de la XI Región Militar y este le manifestó su intensión de sostener una reunión con él y con su homólogo, Manolo Jiménez Salinas.

“Aunque es de la onceava Región Militar y no me toca a mí, pero quiere que nos veamos Manolo y yo con él para ver cuánta gente más vamos a contar, pero lo que si no dijo que lo que van a hacer es sobrevuelos por si ustedes empiezan a ver algunos helicópteros militares, pero no es ningún operativo especial, simple y sencillamente el reforzamiento de las fronteras de Durango con otros estados”.

El gobernador de Durango, dijo que el reforzamiento de las fronteras se hace principalmente con el estado de Sinaloa, por todo lo que está sucediendo allá, pero también resaltó que también hay una buena coordinación con Chihuahua y espera seguir manteniendo esa dinámica.