Reconocen a bomberos con estímulo de 15 mil pesos

Tres elementos recibirán medalla y apoyo por su labor heroica en Torreón

MARÍA ELENA HOLGUÍN

Regidores aprobaron otorgar un estímulo de 15 mil pesos a tres elementos del Cuerpo de Bomberos de Torreón, con lo que reconocen su destacada labor y compromiso con la ciudadanía.

Durante la sesión de las comisiones de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública y de Inspección, Verificación y Protección Civil, se aprobó la solicitud presentada por el director de Protección Civil y Bomberos de esta ciudad, Jorge Luis Juárez Llanas, para reconocer a los tres elementos.

El apoyo económico se entregará por única ocasión y tiene el propósito de dignificar el trabajo que diariamente realizan los elementos, quienes exponen su integridad en labores de prevención, atención de emergencias y el cuidado de la población.

Como parte del reconocimiento, los tres elementos Guillermo Romero Monreal, Julio Cesar García Ramírez y Francisco Javier Martínez Basurto, recibirán preseas durante la ceremonia oficial del Día del Bombero, distinguiéndolos con la Medalla de Heroísmo, Honor y Perseverancia.

El acuerdo de los ediles fue unánime y será enviado al Cabildo para su análisis, discusión y en su caso aprobación en la próxima sesión ordinaria, para la que todavía no se había dado a conocer una fecha hasta el día de ayer.


Lo anterior se llevó a cabo durante la trigésima sexta sesión de la comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, encabezada por el regidor Luis Jorge Cuerda Serna, e integrada además por los ediles: Sergio Lara Galván, Natalia Guadalupe Fernández Martínez, Karla Liliana Centeno Félix y María del Socorro Aguilera Pérez.


La sesión fue conjunta con la comisión de Inspección, Verificación y Protección Civil, presidida por la regidora Dora Elia Salinas Durán, e integrada por María Fernández González Aponte, Karla Liliana Centeno Félix, Raúl Fabián Ruelas Navarro y Sergio Lara Galván.


Aumento ya se aplica


En pasada sesión también se autorizó un incremento de 4 mil pesos mensuales al salario de los 97 elementos del área operativa de Bomberos, el cual ya está en vigor.


El primer regidor y presidente de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, Luis Jorge Cuerda destacó que dicho aumento ya está vigente y tiene el mismo objetivo, de dignificar la labor que realizan estos elementos a través de mejores percepciones salariales.



(EL SIGLO DE TORREÓN)  
(EL SIGLO DE TORREÓN) 

               
               


               

               
               

               
               
               
